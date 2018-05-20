「小三通」限量攜入陸菇 私梟蒐購賺取暴利

2018年05月20日 14:28 中時 李金生

高雄關離島派出課查獲用敦酒箱裝載，準備出售牟利的大陸香菇。（高雄關提供）

高雄關離島派出課在金門湖下村起出業者違法蒐購、囤積的大陸香菇。（高雄關提供）

高雄關與福建省調查處聯手打擊不法，查獲違法蒐購、囤積的大陸香菇。（高雄關提供）

大陸香菇與台灣香菇價差高達3、4倍，不法業者看準端午節市場大量需求的「商機」，以化整為零方式蒐購「小三通」旅客限量攜帶入境的香菇，積少成多轉售賺取暴利。高雄海關協同福建省調查處長期佈線後，在湖下村一舉查獲331.6公斤，並將持續打擊形同另類走私的目標。

財政部關務署高雄關離島派出課與福建省調查處在長期佈線及搜證後，18日在金寧鄉湖下村李姓民眾的住宅、古厝與車子置物箱中，查獲總毛重約331.6公斤疑係違法向「小三通」旅客蒐購，涉違反《海關緝私條例》相關規定的大陸香菇。

高雄關指出，不肖業者看中「小三通」旅客可合法攜帶1公斤大陸香菇入境，即以違法蒐購的方式，長期性積少成多囤積，再轉售牟利。尤其因端午節綁粽子，市場香菇需求量激增，甚至主動遊說旅客幫忙攜帶大陸香菇入境，再以一趟新台幣200至300元的代價，化整為零違法蒐集囤賣，形同變相走私打亂台灣市場秩序。

高雄關查緝幹員指出，台灣香菇價格1公斤約900元至1200元，大陸香菇價格相對低廉，1公斤僅200元至300元，價差達3、4倍之多，不肖業者常以大陸香菇冒充台灣香菇販售。但因「小三通」旅客攜帶入境的大陸香菇未經檢驗，恐有危害消費大眾健康之虞。

高雄關強調，基於確保台灣菇農權益和民眾健康，將持續與相關查緝單位加強橫向聯繫，聯手打擊走私不法活動。民眾若有相關線索，可撥打免費檢舉專線電話：0800-711117。

(中時 )