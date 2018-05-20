吳茂昆失言「會考成績和入學及工作連結」 嚇壞大家

在今天國中教育會考出闈記者會中，教育部長吳茂昆指「會考成績和入學及工作連結」 嚇壞大家。（本報資料照片）

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今年國中教育會考今天結束，接下來免試入學提供25萬185個招生名額，占核定招生名額92％；另外全國有11所高中辦理特招。教育部長吳茂昆今天表示「也許有一天會考成績走上和入學和工作直接連結」，嚇壞不少人，後來證實是失言。

國中教育會考今天考自然及英語兩科，分別有2825人、2713人缺考，缺考率1.23％、1.18％。教育部表示，今天各地考場秩序良好，違規狀況主要是以提早翻閱提本、帶手機進入試場等。

在出闈記者會中，吳茂昆表示，今年免試入學有15個就學區的超額比序參採會考成績，「這是非常好的演進」，老師家長可以據此成績，輔導學生適性入學。另據他瞭解，英國學生的會考成績，除了跟升學有關，還與社會工作直接連結，「或許台灣有一天會走上這一階段」。

吳茂昆這席話，與教育部現行政策背道而馳，當場嚇壞不少人，因為會考原先設計只是要檢測學生國中畢業時的學力，後來不得已列入免試入學超額比序採計，但至多占1/3，以免增加學生壓力。教育部現在更透過學習區完全免試入學方案逐步讓會考和升學脫勾。

記者問吳茂昆剛才說的話是未來教育方向嗎？吳茂昆驚覺失言，顧左由而言他，最後請教育部國教署長邱乾國代答。邱乾國表示，教育部會盡量減輕考生學習壓力，不看會考成績的學習區完全免試入學名額會再擴增，除此之外，明年會考或升高中職政策沒有任何改變。

今年全國各高中職供免試入學總名額計25萬185名(含分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試，但未含實用技能班、建教合作班），占核定招生名額92％。也就是絕大多數考生會循此一管道入學。

此外，今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園國際高中、台南區南一中、南二中、南女中、家齊高中、南科實中、台南大學附中等3區共11所學校辦理特招，招生名額共855名。相較於去年，台北市麗山高中及台南大學附中兩校是今年新加入特招的學校。

特招入學管道係採國中教育會考成績作為錄取門檻，並以加考1至3科之學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。今年特招學科測驗統一於6月24日辦理。

教育部表示，今年免試入學、特招分發入學採一次分發到位，參加的國中畢業生應擇一就學區報考並據以分發，各就學區7月10日放榜，7月13日報到，使學生可以儘早安心為進入高中職做好準備。

(中時 )

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