陸美經貿聯合聲明 「2000億」之說為何不見了？

陸美於17至18日在華府舉行了第二輪貿易談判。（達志影像／shutterstock提供）

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《香港01》新聞網20日報導說，此次陸美在華府舉行的第二輪貿易談判，達成頗多共識，然而最令各界注意的，是雙方在聯合聲明中措辭隱晦，沒有提及任何具體數額。此前美國媒體盛傳的「中國承諾將在2020年之前縮減2000億美元美陸貿易逆差」的說法，一如預料地沒有出現。

陸美貿易談判的內容，最少包括兩大重點：增購數字及產品類別。美國希望陸方具體承諾，每年增購總值2000億美元的產品，白宮國家經濟委員會主席庫德洛18日亦向美媒宣稱，大陸已經答應這個數目。在產品類別方面，美國希望陸方增購農產品及能源，但大陸卻想在高科技產品進口更多。《華爾街日報》報導，白宮最終未能逼使大陸國務院副總理劉鶴接受他們的條件，種種跡象在聯合聲明上可見。

據報導，美國期望的2000億具體數字，未見於聯合聲明，美國和大陸在4月各自開出的500億關稅清單，聲明亦隻字未提是否如期生效。至於陸方希望美方放寬對中興通訊的制裁，聯合聲明亦未觸及。由這三點可見，陸美仍存在一定分歧，或要最少再一輪磋商。

《香港01》分析說，聯合聲明中沒有提及任何具體數額，原因顯而易見。現今大陸自美國進口的年度貿易總額約為1550億美元（2017年水平），平添2000億是不可能的任務。不僅大陸不可能做這種承諾，美國自己也無法提供這樣規模的商品服務以供出口。

美國對大陸的出口結構與其他國家大不相同，大陸從美國進口的大多是農場品和原材料等大宗貨物；美國不少尖端高科技產品，皆未向大陸開放。在陸美談判的過程中，陸方一直主張「對陸開放高科技產品出口是縮小巨額陸美貿易順差的有效方式」，然而美方卻一直出於商貿以外的戰略顧忌，未予開放。

分析指出，這就造成了最根本的問題，川普政府想縮小美陸貿易逆差的目標，與不少美國鷹派對大陸的長期戰略顧慮相互矛盾——雖然放寬對陸高科技產品出口能夠有效縮小美陸貿易逆差，但是這也會幫助大陸推進美國鷹派最為顧忌的「中國製造2025」戰略。這是美方需要解決的內部問題。

值得留意的是，劉鶴在接受美媒採訪時表示，「陸美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。這既可以推動我國經濟轉向高質量發展，滿足人民的需要，也有利於美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。」其中「能源、農產品」是一直就有的，「金融」方面也符合美方的一貫訴求和大陸近幾個月以來的金融改革開放趨勢，反倒是「醫療、高科技」這兩個領域頗為特殊。

這是否意味著「重視貿易赤字」的川普政府已經作出決定，面對大陸「願意買更多」的善意，決定「開放更多」？

(中時 )

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