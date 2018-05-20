自然會考：3／4考題都有圖表 節能減碳、體感溫度等全入題

2018年05月20日 14:51 旺報 簡立欣

國中會考20日第2天考試，一般認為自然考科非常重視圖表，有3/4考題都有圖表；且命題很生活化，包括番茄紅素、節能減碳、體感溫度等全都入題。

新北市明德高中校長張錫勳表示，此次自然命題符合了近年來素養要求，包括要能解決生活情境中的問題，要能跨科、跨領域，這些能力也要透過實作、實驗活動來培養。

張錫勳表示，此次自然科圖表題占75%以上，維持歷年自然科命題特色，也就是重視學生判讀、理解、分析與應用圖表的能力，另一方面也強調基本能力的重要性，避免特殊繁瑣的解題計算過程。

另一大特色就是生活化，此次命題包括番茄紅素的特質、煮蟹肉棒是否要拆開外包裝塑膠套、牛肉的烹調處理，題組節能減碳、更換白熾燈泡、體感溫度、動物能聽見聲音的頻率範圍等。上面的題目也都考驗學生跨學科整合能力。

新北市永平高中沈文俊老師表示，今年地科題目讓大家驚豔，生活化且兼具跨科，命題包括地震、潮汐、宇宙組織、月相變化等。「尤其第25題月相變化，是一張很普通照片，但融合基礎學科知識，才能順利作答；第35題利用夏至、冬至不同時間同一座燈塔的影子，推斷此地緯度，相當靈活有創意！」

台中市忠明高中賴志忠老師表示，理化科難易適中，包括熱量、鐘擺、熱平衡等內容都入題，計算題的目的也不是為了考很繁瑣的計算；但也是有具有鑑別力的題目，例如51、52題考節能減碳，符合環境趨勢，又考電功率落差，是反推回去算哪種燈泡可以省多少電力，一般學生比較難掌握。另外38題也有特色，考加速度的解圖能力，應用能力較強者才算得出來；45題難度也較高。

台中市中港高中張文昭老師表示，理化考科完整性很高，也有很多題目很友善。他個人最欣賞第10題，使用時間軸及科學家大頭貼，學生只要閱讀完畢、適當整理就能解出；42題利用四格漫畫，很快說清楚食品安全的要旨；48題也是跨科跨領域。

(旺報 )