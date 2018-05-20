新娘不是她！哈利王子2任前女友搶眼出席婚禮

2018年05月20日 15:00 中時電子報 蔡萱

英國薩克森斯公爵哈利王子19日與美國女演員梅根在上百賓客的注目下互許終身，然而賓客中除了星光熠熠的名人外，還有2位的美女特別受到關注，因為她們正是當天新郎的哈利的前任女友黛薇（Chelsy Davy）及波娜絲（Cressida Bonas），就算在分手後還是和阿利保持朋友關係的兩人也都在當天盛裝出席婚禮。

現年32歲的黛薇是哈利王子過去眾多緋聞對象中最著名且交往時間最長的一任女友，二人分手後仍是好朋友，她也有出席哈利哥哥威廉王子與凱特王妃於2011年的大婚。哈利婚禮當天她以一襲深藍色的優雅洋裝現身溫莎城堡，頭戴搶眼同色系的羽毛帽，看似為哈利感到開心。

黛薇是哈利王子最著名的前女友。(圖/美聯社)

黛薇過去多次和哈利成雙入對出席活動。(圖/美聯社)

曾和哈利王子在觀賽場邊熱吻高調秀恩愛的富千金黛薇，在2003年開始和哈利王子交往，被外界認為是哈利在遇到梅根之前，少數認真交往的對象。當年辛巴威籍的她為了哈利返回英國念大學，兩人交往7年間3度分合，但最終仍因哈利喜歡拈花惹草，再加上她也沒興趣嫁入王室而果斷甩掉哈利。

波娜絲也和朋友一起出席婚禮。(圖/美聯社)

當時作為哈利王女友的波娜絲也曾在2013參與皇家婚禮。(圖/美聯社)

除了黛薇之外，和新娘梅根一樣是演員的波娜絲，也出席了這場世紀婚禮，儘管情逝多年，但兩人也仍保持朋友也關係。儘管波娜絲過去以低調別緻的穿衣風格出名，但她在婚禮當天吝嗇展現亮眼的一面，她以一身俏皮亮麗的部落風粉紅色洋裝現身。

現年28歲的英國女演員波娜絲在2012年經哈利王子的堂妹尤金妮公主介紹認識，二人在2年後分手，當時被爆雖然哈利曾一度極力挽留，但波娜絲因想繼續在演藝圈發展，但與哈利的關係妨礙了她的事業，也讓她發現自己不適合做「皇家女友」，於是兩人最終仍分道揚鑣。

(中時電子報)