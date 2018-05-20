比利時27歲帥導 坎城影展奪4獎

《Girl》導演盧卡斯東特年僅27歲，在坎城大放異彩。（鏡象提供）

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《幸福的拉札洛》。（鏡象提供）
《夏》。（鏡象提供）
《愛情賭徒》。（鏡象提供）
《＃滑板少女》。（鏡象提供）

第71屆坎城影展台灣時間20日凌晨落幕，比利時電影《Girl》一舉拿下最佳首部電影金攝影機獎、酷兒金棕櫚獎、國際影評人費比西獎以及一種注目單元最佳表演獎。《Girl》是導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）一鳴驚人的首部電影作品。年僅27歲的他，用電影描述一位16歲的少女夢想成為芭蕾舞者，但是卻住在一個男生的身體裡的故事。

拿下最佳編劇獎的《幸福的拉札洛》（Happy as Lazzaro）則是《蜂蜜之夏》導演艾莉絲羅爾瓦雀的最新作品，故事充滿巧思，魔幻寫實風格的詩意展現，讓影評人Ryan盛讚是他心目中的金棕櫚得主。《幸福的拉札洛》描述農場男孩拉札洛過著純樸生活，被金髮菸草少爺的闖入而改變。堪稱今年義大利電影的代表傑作。

被俄羅斯政府強行軟禁的導演塞雷布瑞尼科夫（Kirill Serebrennikov）交出新作《夏》（Leto），背景是1981年的俄羅斯聖彼得堡，故事描寫搖滾樂手維克多崔（Viktor Tsoi）的發跡成名故事。本片不但在法國電影雜誌《Le Film Francais》拿下6片棕櫚葉成為評價最高的競賽片，此片好聽到極點的歌曲也拿下林強得過的坎城年度最佳電影原聲帶的殊榮。

入圍導演雙週的電影《愛情賭徒》（Treat Me Like Fire）是由《性愛成癮的女人》大美女史黛西馬汀與《大獄言家》大帥哥塔哈拉辛共同聯手主演的愛情喜劇。故事描述一名賭博成癮的男子，遇到一名瘋狂迷戀他的女子，並不惜一切上演女追男的戲碼。

最後在日舞影展放映轟動，並順利入圍台北電影節國際新導演競賽的《#滑板少女》（Skate Kitchen）是一部洋溢青春熱情的作品，取材真實的IG社團「theskatekitchen」，描述住在長島的滑板女孩卡蜜兒，來到曼哈頓下東城滑板基地朝聖，結識一群無拘無束的女子滑板友人，享受疾風衝擊肌膚的快感，也多了許多談心吐苦水的夥伴。導演繼拿下日舞評審團大獎《狼子不回頭》(The Wolfpack)後，再次驚豔影壇。

(中時 )

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