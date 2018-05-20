紅姬緣椿象無害只是看起來嚇人 請勿用藥撲殺

台灣欒樹上的「紅姬緣椿象」無害，只是看起來可怕。（孫旺田提供）

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肆虐龍眼樹的荔枝椿象。（周麗蘭攝）
最近台灣欒樹下常有燕子守候，牠們的目標是紅姬緣椿象。（周麗蘭攝）

今年荔枝椿象肆虐，常見於台灣欒樹的「紅姬緣椿象」引起民眾錯認，斗六市公所公用課長孫旺田表示，此椿象非彼椿象，紅姬緣椿象群集吸汁液令人看了不舒服，但不會危及樹木的生長，且紅姬緣椿象出現就看得到鳥類守候，有其食物鏈機制平衡。

荔枝椿象大舉肆虐荔枝樹、龍眼樹、台灣欒樹，農民如臨大敵，縣府動植物防疫所日前舉行荔枝椿象防治會，建議搖動或敲打枝條震落成蟲捕殺，或使農藥陶斯松、賽洛寧噴灑葉背及枝條縫隙。

台灣欒樹是雲林常見的行道樹，一個多月來鮮紅色椿象爬滿樹幹，民眾擔心是荔枝椿象疫情擴大。

斗六市公所公用課長孫旺田表示，鮮紅色的椿象是「紅姬緣椿象」，並非臭液會對人體產生灼熱感的荔枝椿象，紅姬緣椿象身上誇張的紅並無毒性，只是用來嚇退天敵。

孫旺田說，初春氣溫回暖的時候時，台灣欒樹上經常聚集大批紅姬緣椿象，不只兩三隻，常常是一整群，讓許多人感覺很不舒服。

他表示，紅姬緣椿象的幼蟲及成蟲會以刺吸式口器吸食台灣欒樹和種子的汁液，不會危及樹木生長，也不會使人受傷，不妨視為「紅色的欒樹精靈」，給牠們幾星期的時間，群聚情況很快就會結束。

孫旺田強調，紅姬緣椿象出現時是觀察昆蟲的好時機，此時天空燕子明顯增多，赤腰燕、小雨燕、家燕、白頭翁、綠繡眼、麻雀等都是牠們的天敵，諜對諜的生死保衛戰上演，呼籲民眾保護環境與生態，盡量不要用藥。

(中時 )

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