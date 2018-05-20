打到滿頭瘀青、全身掌印！無照保母狠虐女嬰

2018年05月20日 15:26 中時 張穎齊

連姓女子的1歲大女兒，疑似遭到廖姓保母虐待，屁股被打出明顯掌印。（翻攝自臉書）

連姓女子的1歲大女兒，疑似遭到廖姓保母虐待，腳部出現疑似被條狀物毆打的傷痕。（翻攝自臉書）

惡劣保母！基隆市1名連姓媽媽（33歲）將1歲大的女兒託給無照的廖姓保母照顧，怎料昨（19）日將女兒接回家中，發現女兒滿頭瘀青，且全身是掌印及傷痕，逼問之下得知是廖女所為，氣得在今（20）日凌晨到派出所報案，控告廖女傷害罪，警方表示，目前正傳喚廖女到案中。

連女在臉書PO文表示「花錢請保母，這樣虐待小孩，失控就可以這樣，沒發現我不就倒楣！如果妳（指廖女）失控發生意外，怎麼對母親交待，哪個媽媽能接受？這我一定要告！」並附上女兒被打傷的驗傷照片，清楚可見女嬰頭上有3處瘀青，全身有多處掌印及傷痕。

「沒職業道德的保母！」連女在文中指控，因為最近她工作比較忙，廖女要她放心，沒想到才過一個禮拜，接回女兒後，發現女兒全身都是傷，另外連女也PO出她與廖女的LINE對話，控訴廖女「別忘了妳是沒有執照的，我是可以告妳的！」

而廖女則在LINE中回覆連女，稱「對不起是我不對，我失控害孩子受傷，我不知道那麼嚴重！」廖女表示她比較心急，因為孩子不吃東西怕肚子餓，承諾不會再讓孩子受傷，若連女不再給她帶小孩，她願意退錢。

連姓女子19日將女兒接回家中後發現孩子遭虐待，傳LINE質問廖姓保母。（翻攝自臉書）

面對連姓女子質問，廖姓保母坦承是自己失控害孩子受傷。（翻攝自臉書）

連女將此事告知給女性友人，豈料友人也表示，自己的兒子也曾給廖女帶過，卻對她兒子嘶吼，邊幫孩子洗澡邊叫罵，導致她兒子不開心、疑似造成兒子自閉症，另外保母的家中充滿著香菸味，行徑十分誇張。

警方調查，連女今年4月將女兒託給廖女照顧，昨（19）日將女兒接回家中，發現女兒頭上有3道瘀青，身上疑似有被條狀物毆打後的痕跡，連女在今（20）凌晨到大武崙派出所報案，持驗傷單控告廖女傷害罪，經查廖女沒有前科，現在正將廖女傳喚到案中，至於是否為無照保母也尚待釐清調查。

(中時 )