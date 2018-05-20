「讓她帶前男人孩子去玩」 伊能靜謝秦昊對哈利視如己出

2018年05月20日 15:19 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

伊能靜2015年和秦昊再婚，隔年生下一女「小米粒」，今(20日)是秦昊39歲生日，她在19日就搶先發文祝福，感性謝謝老公讓她做自己，並笑說沒禮物給他：「小孩算不算？這個賴大了，從懷孕後每年都送米粒，但這個肯定也是你最愛的」，秦昊也開心回應女兒怎麼會這麼可愛，對這個生日禮相當滿意。

伊能靜和秦昊從相識到結婚快6年了，終於找到最好相處模式，她感謝老公不是把她圈養，而是讓她去挑戰、學習新事物，在談戀愛的時候，就常包容她，「戀愛時，朋友攜家帶眷約你週末家庭聚會，但我卻必須回到兒子身邊」，而這6年的周末，他都可以自己處理好時間，如果在台北，他也會提議做哈利喜歡的事。

「我真的找不出幾個，可以在周末自動隱身，當有伴侣卻沒有約會的男超人」，她開心兩人互相成全、彼此扶持，找到彼此最真實的模樣，並笑說沒禮物給他：「小孩算不算？這個賴大了，從懷孕後每年都送米粒，但這個肯定也是你最愛的」。

而今凌晨，她又發文談到，每個寒暑假她帶兒子哈利去玩時，都是秦先生在家照顧米粒，「這世界沒幾個會讓你帶前一個男人的孩子去紐約玩兩星期，自己工作好不容易回家卻要單獨帶孩子的男人」，或者她要自己出國，老公會讓公婆來分擔照顧女兒，只為成全你的成長，所以夫妻間的支持很珍貴，所以她以後也會告訴女兒，要找到信任並可以彼此照顧的人，才需要婚姻，不要為了湊合才結婚。

(中時電子報)