搭擋班尼西歐狄奧托羅 張震頒獎給史派克李

張震以白色西裝，出席坎城影展閉幕式。（澤東提供）

友善列印
中時
張震（左）與眾評審一起亮相。（澤東提供）
張震讚主席凱特布蘭琪面面俱到。（澤東提供）

第71屆坎城影展台灣時間今天凌晨閉幕，張震作為影展主競賽單元評審，與班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）共同將本屆金棕櫚評委會大獎頒給了史派克李（Spike Lee）的《黑色黨徒》。今年最大獎金棕櫚獎頒給日本電影《小偷家族》，張震表示：「它是一個悲情的故事，題材很特別。愛與犯罪是雙重的糾葛，現實卻又那樣殘酷。」隨後張震引用了侯孝賢導演《悲情城市》中的一句對白，「當時不覺得殘酷，只是一樣好玩。將悲劇掩埋在溫情之下是殘忍的，但這就是我們社會中的一個面，它需要被更多人看到。」

而對於另外兩部呼聲極高的亞洲電影《燃燒》、《江湖兒女》，張震深表遺憾：「做評審真的很掙扎，要提出自己的觀點，但獎項卻只有這麼多。」他與與主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等其他評審共同討論，認為：「凱特布蘭琪真的面面俱到，會照顧每個人的心情，也會傾聽每個人對電影的想法。」談起評審過程中的趣事，張震幽默說道：「大家的距離會因電影而被拉近，電影是需要發酵的，即使好多電影要透過翻譯和字幕才會瞭解，但短短幾日大家能夠達到共識，也是蠻特別的。」

首度擔任坎城影展評審，張震認為每次到坎城都有不同感受，「不變的是大家對於電影的熱情，還有陽光與沙灘。但最大的改變就是每個時代電影的語言，隨之改變的便是電影的主題。」認為電影是一門具有傳承意義且不完美的藝術，對於電影的追求是高尚且純粹無止境的，期許自己接下來能夠不斷去嘗試，挑戰更多的可能性。

(中時 )

「讓她帶前男人孩子去玩」 伊能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。