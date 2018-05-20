搭擋班尼西歐狄奧托羅 張震頒獎給史派克李

2018年05月20日 15:26 中時 潘鈺楨

張震（左）與眾評審一起亮相。（澤東提供）

張震讚主席凱特布蘭琪面面俱到。（澤東提供）

第71屆坎城影展台灣時間今天凌晨閉幕，張震作為影展主競賽單元評審，與班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）共同將本屆金棕櫚評委會大獎頒給了史派克李（Spike Lee）的《黑色黨徒》。今年最大獎金棕櫚獎頒給日本電影《小偷家族》，張震表示：「它是一個悲情的故事，題材很特別。愛與犯罪是雙重的糾葛，現實卻又那樣殘酷。」隨後張震引用了侯孝賢導演《悲情城市》中的一句對白，「當時不覺得殘酷，只是一樣好玩。將悲劇掩埋在溫情之下是殘忍的，但這就是我們社會中的一個面，它需要被更多人看到。」

而對於另外兩部呼聲極高的亞洲電影《燃燒》、《江湖兒女》，張震深表遺憾：「做評審真的很掙扎，要提出自己的觀點，但獎項卻只有這麼多。」他與與主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等其他評審共同討論，認為：「凱特布蘭琪真的面面俱到，會照顧每個人的心情，也會傾聽每個人對電影的想法。」談起評審過程中的趣事，張震幽默說道：「大家的距離會因電影而被拉近，電影是需要發酵的，即使好多電影要透過翻譯和字幕才會瞭解，但短短幾日大家能夠達到共識，也是蠻特別的。」

首度擔任坎城影展評審，張震認為每次到坎城都有不同感受，「不變的是大家對於電影的熱情，還有陽光與沙灘。但最大的改變就是每個時代電影的語言，隨之改變的便是電影的主題。」認為電影是一門具有傳承意義且不完美的藝術，對於電影的追求是高尚且純粹無止境的，期許自己接下來能夠不斷去嘗試，挑戰更多的可能性。

(中時 )