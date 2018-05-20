墜地傘兵秦良丰傷勢穩定 同袍集氣送卡片祝福

2018年05月20日 15:33 中時 王文吉

「我們一起掛上傘徽，我們就是一家人！」其他單位的同袍也寫便利貼祝福秦良丰。（王文吉翻攝）

跳傘墜地重傷的陸軍航特部上兵秦良丰，在梧棲童綜合醫院治療進入第4天，院方20日表示，秦的生命徵象穩定，昏迷指數、肢體的感覺與運動功能持平，預計21日會再進行第2次頸部脊髓與腦部的核磁共振檢查，進一步評估改善的狀況。軍中同袍也送來便利貼祈福卡，滿滿祝福、加油話語，讓醫護人員看了都很感動。

急診部主任吳肇鑫表示，秦良丰到院時有張力性氣胸、出血性休克、神經性休克三大凶險休克急症，經急救後，恢復呼吸心跳，但需靠呼吸器維持，並裝置胸管，昏迷指數也從原本的3分，恢復至11分。

吳肇鑫指出，秦良丰仍在加護病房持續照護中，肢體的感覺與運動功能持平穩定，預計21日會再進行第二次頸部脊髓與腦部的核磁共振檢查，進一步評估復原情形，目前該院對秦良的恢復情況，依然保持積極審慎的態度。

秦良丰的恢復情形受社會關注，許多民眾給予打氣，軍中同袍們也送來祈福卡，貼滿數十張便利貼，有人寫道「希望你能趕快恢復健康，在跟著我們一起並肩做任何事情」、「我們一起掛上傘徽，我們就是一家人」，盡是祝福、加油話語，醫護人員看了都很感動。

(中時 )