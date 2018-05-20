吳宗憲站台 利鑫WM娛樂席捲澳門G2E

2018亞洲國際娛樂展（G2E Asia）澳門登場，綜藝天王吳宗憲站台力薦，全場最矚目焦點就是利鑫集團WM娛樂正式推出。(劉宥廷攝)

友善列印
中時
利鑫集團執行長許銘釗(左)與憲哥攜手向大家介紹利鑫集團WM娛樂。(劉宥廷攝)
這次首推WM娛樂是以創新技術將多種娛樂遊戲結合在同一系統上，可自由切換喜好模式，透過手機掃QRcode就可進行微投；另還強打遊戲視訊系統，不論人走到哪裡、身在何處，想玩就玩。(劉宥廷攝)
利鑫集團WM娛樂展台席捲澳門G2E，不僅人氣人潮超旺，也獲業界好評。(劉宥廷攝)
利鑫集團也在柬埔寨西哈努克建造經營WM賭場酒店，強打遊戲視訊系統。(劉宥廷攝)

2018亞洲國際娛樂展（G2E Asia）是亞洲地區具前瞻性博彩娛樂行業決策者和供應商的年度盛會，日前在澳門一連3天展期，220多家參展商，吸引超過15000名國內外專業人士參觀，其中，全場最矚目焦點就是利鑫集團WM娛樂正式推出，綜藝天王吳宗憲也站台力薦這新亮點。

亞洲國際娛樂展15日至17日在澳門威尼斯人金光大道會展中心舉行，為世界各地博彩行業的前瞻者、娛樂行業決策人及供應商提供一站式的交流平台，超過95％亞洲娛樂場營運商參加，尋找尖端技術、產品，以及深入探索全球最新行業趨勢。

以柬埔寨投資地產為主導的利鑫集團，憑藉東南亞投資遠見，一路晉升為跨國綜合集團，旗下有建設、飯店、餐飲、物管、賭場、科技及文化等7大事業體，去年跨足深耕許久的柬埔寨房市，除了即將動工的《太平洋CEO》外，也在西哈努克建造經營WM賭場酒店。

這次首推WM娛樂是以創新技術將多種娛樂遊戲結合在同一系統上，可自由切換喜好模式，透過手機掃QRcode就可進行微投；另還強打遊戲視訊系統，不論人走到哪裡、身在何處，想玩就玩。

(中時 )

搭擋班尼西歐狄奧托羅 張震頒獎… 兩女為他生5子 情場浪子休葛蘭爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。