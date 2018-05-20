吳宗憲站台 利鑫WM娛樂席捲澳門G2E

2018年05月20日 15:39 中時 劉宥廷

利鑫集團執行長許銘釗(左)與憲哥攜手向大家介紹利鑫集團WM娛樂。(劉宥廷攝)

這次首推WM娛樂是以創新技術將多種娛樂遊戲結合在同一系統上，可自由切換喜好模式，透過手機掃QRcode就可進行微投；另還強打遊戲視訊系統，不論人走到哪裡、身在何處，想玩就玩。(劉宥廷攝)

利鑫集團WM娛樂展台席捲澳門G2E，不僅人氣人潮超旺，也獲業界好評。(劉宥廷攝)

利鑫集團也在柬埔寨西哈努克建造經營WM賭場酒店，強打遊戲視訊系統。(劉宥廷攝)

2018亞洲國際娛樂展（G2E Asia）是亞洲地區具前瞻性博彩娛樂行業決策者和供應商的年度盛會，日前在澳門一連3天展期，220多家參展商，吸引超過15000名國內外專業人士參觀，其中，全場最矚目焦點就是利鑫集團WM娛樂正式推出，綜藝天王吳宗憲也站台力薦這新亮點。

亞洲國際娛樂展15日至17日在澳門威尼斯人金光大道會展中心舉行，為世界各地博彩行業的前瞻者、娛樂行業決策人及供應商提供一站式的交流平台，超過95％亞洲娛樂場營運商參加，尋找尖端技術、產品，以及深入探索全球最新行業趨勢。

以柬埔寨投資地產為主導的利鑫集團，憑藉東南亞投資遠見，一路晉升為跨國綜合集團，旗下有建設、飯店、餐飲、物管、賭場、科技及文化等7大事業體，去年跨足深耕許久的柬埔寨房市，除了即將動工的《太平洋CEO》外，也在西哈努克建造經營WM賭場酒店。

這次首推WM娛樂是以創新技術將多種娛樂遊戲結合在同一系統上，可自由切換喜好模式，透過手機掃QRcode就可進行微投；另還強打遊戲視訊系統，不論人走到哪裡、身在何處，想玩就玩。

(中時 )