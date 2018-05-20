WOOBAR也飄「咖啡」香 世界盃沖煮大賽冠軍親臨指導

2018年05月20日 15:58 中時 徐力剛

咖啡調酒「晨光之吻」香氣濃郁，帶有肉桂、橙香等風味。（圖片提供／台北W飯店）

王策為WOOBAR量身打造專屬手沖咖啡。（圖片提供／台北W飯店）

說到WOOBAR，許多人第一印象就是調酒，此次台北W飯店攜手2017世界盃沖煮大賽冠軍王策（Chad Wang）推出全新手沖精品咖啡，以咖啡特有濃醇香氣衝擊饕客味蕾。

即日起至6月17日止，WOOBAR每天下午2點至5點現場供應「Chad Wang for WOOBAR」精品咖啡，由王策培訓3位專業咖啡師駐點服務，此款咖啡選用巴拿馬海拔1800公尺高山「藝妓Gesha咖啡豆」沖製，蘊含茉莉花、柑橘、榛果及焦糖香氣，初嚐口感明亮清新，酸度略為明顯，當咖啡沿著舌尖遍佈口腔，淡淡堅果風味繚繞鼻腔，愈喝愈順口。

另款使用日曬原生種咖啡豆製作咖啡調酒「晨光之吻」，此豆種帶有熱帶水果、肉桂、油桃風味，以橙花奶霜為基底，搭配肉桂風白蘭地混合義式濃縮咖啡與茉莉花利口酒，賓客可將咖啡調酒倒入奶霜中混合，體驗DIY樂趣。

穿著時髦帥氣的王策受訪時分享，此次與台北W飯店合作備感榮幸，身為時尚飯店指標W品牌設計風格強烈，如何將精品咖啡與W品牌調性結合確實是一大挑戰。先前曾以藝妓咖啡豆拿下世界盃沖煮大賽冠軍經驗給了他靈感，從選豆、烘焙、手沖時間、水溫到水質過程一步一腳印，創造專屬W風味咖啡。

觀察後發現，王策與其咖啡師團隊無論在髮型、服裝儀容皆十分整齊，他笑著說，專業咖啡師會全心對待每杯咖啡，展現如同日本職人精神，而對自我要求也是對顧客最大尊重。

王策也分享，多年來代表台灣出國比賽，由選手逐漸轉變身成為評審過程，期許能以實惠價格將精品手沖咖啡帶給台灣消費者，預計最快Q3將在台北東區開設全新咖啡門市，主打「體驗」式咖啡，視覺、味覺、嗅覺同時滿足。

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(中時 )