姚文智：新北衝台北姚 相信可以引領風騷

綠委姚文智（右）今參與小英之友會的捐血活動，與民進黨秘書長洪耀福（左）、台北市黨部主委黃承國（中）同台。(圖／姚文智辦公室提供)

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有意參選台北市長的綠委姚文智今參與小英之友會的捐血活動，因昨天他坦言確實浮現過「脫黨參選」想法，今天他再度被媒體問及脫黨一事，他僅低調表示「這是幾個月前的事」，強調他現在是爭取提名的浪漫主義實踐者，盼選舉時得到市民的支持與認同。由於新北已確定由蘇貞昌參選，姚表示未來雙北的局勢就是「新北衝衝衝台北姚姚姚」，又衝又姚，相信可以引領風騷。

媒體詢問，前副總統呂秀蓮參砲打總統府秘書長陳菊是否造成黨內撕裂？姚表示「還好」，前輩的事他沒辦法評論，強調他按照既定的步驟爭取市民的支持，「我相信台北市民也都看得懂是怎麼一回事，不至於發生甚麼波折」。

姚文智說，他是浪漫主義又熱血的人，但不是浪漫就忘了怎麼實踐或務實的目標，更不能只注意到策略就忘了從政的初衷。被問及雙北選情連動，他強調未來的橘就是「新北衝衝衝台北姚姚姚」，又衝又姚，相信雙北都會取得勝利。

他說，可能很多人還不清楚他對台北的規劃，比方廢松機變公園，淡水河SKYLINE改造，如何解決少子化、台北地殼改造運動等，這些都是夢想價值和整個未來政策願景，都描述得非常清楚，「但民意或民調有時無法完全接收到和理解，這是我們要努力去溝通和爭取」。

此外，民進黨台北市黨部主委黃承國今也出席捐血活動，媒體追問是否已獲黃支持？姚說，今天就是單純台北市小英之友會的活動，這跟選對會的決定沒有關係。

(中時 )

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