漢光預演跳傘意外 比口頭承諾與集氣更重要的事

2018年05月20日 16:01 中時電子報 喻華德

在傘兵訓練發生意外之後，除國防部長答應家屬要照顧傷者到復原為止，中華民國陸軍還在臉書發布祈福影片「良丰，等你歸隊」，希望國人的集氣，盼能讓秦良丰上兵儘早脫離險境，恢復健康，平安歸隊；同時藉由影片為全體官兵發聲，強調陸軍是一支戰力堅強，意志堅定的部隊，官兵平日嚴訓精練，嚴肅面對每一場演習，絕沒有灰心的理由。

影片除了傳遞全體官兵的祝福，也承載了整個傘兵部隊31連對良丰的打氣、加油；陸軍最後特別感謝童綜合醫院全力支援演習，並及時伸出援手，搶救秦兵生命，並給予最完善的照顧。

曾幾何時，「集氣」已經成為國軍面對意外事故的標準處理方式，但是陸軍這次發布的影片卻仍以特戰部隊在山隘行軍中「走到腳起水泡為傲」，對此，軍事評論員趙武靈表示，從空特跳傘意外，再回想去年8月18日，被軍史館竊刀嫌犯割傷，因為久久不能復原，而被強制退役的府前憲兵，整個中華民國國軍給人的印象，就是從基本的觀念（小到水泡處理，大至施壓止血），到勤務授權（府前重地為何不能直接開槍抑制攻擊者？），乃至後續的照顧制度（因公久傷未癒只能強制退役？那秦姓上兵後續的醫療與協助是否也會以類似手法加以斷絕？），都讓人覺得國軍募兵最大的問題，其實出在自己身上。

趙武靈長年主張國軍應建立制度並「知識化」，光是水泡這種個人衛生問題，就該以「選擇適當鞋襪與利用行軍休息時間調整來預防」，並傳遞「水泡的形成與處理」的相關觀念與知識。

在既沒有制度，又未「知識化」的情況下，「觀念」和「做法」永遠停留在數十年前，結果就是和先進國家的軍隊相比，戰力落差持續加大，這種差異不會單純因為引進AH-64E「阿帕契守護者」和UH-60M「黑鷹」等最先進的裝備而獲得根本解決，也由於沒有知識化，因此無法將現有的國防預算、組織架構、訓練制度真正有效發揮。

趙武靈以美國海軍陸戰隊使用XMQ 13無人機偵察為例，陸戰隊應該是美軍預算最低的軍種，但從之前的減音器實驗開始，美軍就是一直在動腦筋，把錢花在刀口上，讓你不能不服。 從減音器、實驗高切(HIGH CUT)的頭盔，重新編組一個班的人員與火力，到現在使用無人機，每一個方面都讓外界看到，擁有比美國歷史更悠久的傳統的陸戰隊，他們的「心態」和「頭腦」，才真是最可怕的武器。

而國軍呢?談到應該進步，馬上就先扯預算不足的遁辭，然後再拿立法委員來搪塞，最後再說個沒當兵的酸民侮辱軍隊，有本事簽了進來等等廢話。請問過國軍如果做個步兵班編制改變的實驗，會花多少人力?會比派去割洋蔥的陸戰隊員更多嗎? 等到要談年金了，又和民眾扯美軍是「恩給制」；等到要談尊重軍人了，又去引用美國榮譽勳章得主Dakota Meyer的名言，說「那些沒有膽子服役，快樂地躲在自由與安全的國內，而批評軍人是懦夫的人，才是真正的懦夫」；問題是，我們國內許多引據批評國軍的人，都是在軍中服役過的！

更何況當美軍在國內動腦，在國外決戰，甚至在危急之際抗命拯救同袍的時候，國軍的主事者在做一樣的事嗎? 非常遺憾地，就像之前的艾森豪夾克或陸戰隊虎斑迷彩的存廢問題一樣(前陣子美國空軍換掉自己的迷彩服)，沒有一方拿出「研究後的證據資訊」來主張自己的合理性：無論是艾森豪比較實用，或陸戰隊未來「預定決戰場域」的資料，然後以虎斑迷彩到現地進行實驗，來證明其存廢之必要性。也就是從制度上就看不到「科學決策」、「科學治軍」。

為什麼比美國歷史更悠久的美國海軍陸戰隊不會被些奇怪的傳統迷思給綁住，但國軍卻會呢?講很坦白地說，從減音器、頭盔、新編制、無人機，如果每個方面美軍都比國軍領先3至5年，那國軍和美軍的差異就是一個世代的距離，沒有什麼好爭的；如果你拿美軍那些不公開的特殊任務黑單位(SMU)來比較，單看七零年代人家在射擊上就採行重槍管和手工子彈，我國同等單位在觀念方面，就大概輸人家達半個世紀。

(中時電子報)