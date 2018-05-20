兩女為他生5子 情場浪子休葛蘭爆終於要結婚了！

2018年05月20日 16:06 中時電子報 吳品瑤

「英倫第一小生」休葛蘭總在愛情浪漫片中飾演癡情型男，被視為白馬王子代表人物之一，然現實生活中感情世界卻相當豐富且複雜，華裔舊愛洪婷蘭(Tinglan Hong)與現任製作人女友安娜(Anna Eberstein)，分別為男神生下5個孩子，而他也曾與女神伊莉莎白赫莉穩定交往多年未果，如今爆出風流浪子休葛蘭準備收山，下個月將被套牢走入家庭。

休葛蘭常演愛情浪漫喜劇，是英倫奶油小生代表人物。(達志影像)

休葛蘭終於浪子收山將結婚！據《太陽報》報導，今年3月，與之交往7年多的製作人女友安娜，讓他第5度當爸，這是兩人的第三個孩子，然情場走跳數十年，擁有5個孩子的休葛蘭卻不曾真正定下來，直到日前他與安娜的名字，被發現出現在肯辛頓切爾西皇家自治市註冊辦公室的登記結婚公布欄上，按照該看板資訊，兩人將於下個月登記結婚，而該註冊處就在兩人目前定居的豪宅附近，因此可信度相當高。

休葛蘭情場走跳一生，直到57歲才終於要首度結婚，跟他分手已18年的舊愛伊莉莎白赫莉，曾在受訪時表示兩人分手後還是很好的朋友，她坦言兩人友誼長達31年，如今還是經常保持見面、聊天，笑稱休葛蘭成為5個孩子的爸爸，是相當偉大的事情，笑稱男神從「從極度糟糕的人(very miserable person)變成很糟糕的人(fairly miserable person)」，稱讚爸爸的身分讓他個性改善不少，如今將成為真正的「一家之主」，而此消息正待休葛蘭方面進一步證實。

(中時電子報)