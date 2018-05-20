金廈泳渡暨搶灘料羅灣 7月28、29日接力登場

「2018金廈海域泳渡」將於7月28日登場。（中時資料照片／李金生攝）

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「2018搶灘料羅灣第16屆金門海上長泳」也將於7月29日舉行。（中時資料照片／李金生攝）
金門夏季2項海上盛會的宣傳海報以「泥灘上的活化石」鱟為主題意象。（縣府提供）
金門2018海上泳渡的紀念酒今天亮相。（縣府提供）
搶灘料羅灣的相關資訊可掃瞄活動QR code。（縣府提供）

「2018金廈海域泳渡全球華人接力公開賽」將於7月28日登場，「2018搶灘料羅灣第16屆金門海上長泳」也將於次日舉行。縣府今（20）日在新聞發佈會中發出「召集令」，邀請兩岸泳士們參加一年一度的海上盛會。

自2009年起開辦，以運用金廈小兩岸特殊地理位置，攜手加強交流和提升區域價值為規畫目標的金廈泳渡，去年因廈門市舉辦金磚5國會議停辦，今年再度恢復舉辦，受到兩岸海泳高手的期待。

金廈泳渡將於7月28日上午10時20分在廈門椰風寨救生指揮中心開幕，10時30分鳴槍下水，賽程距離約7公里，預估第1名泳渡選手將於12時左右抵達終點小金門雙口海灘。參加者獎勵總金額人民幣30萬元（男子A組、B組和女子組各10萬元）；另錄取參賽運動員每人贈送泳帽及紀念品1份，關門時間內完成賽程運動員頒給證書與章（或紀念盃），以及安排廈門、金門觀光遊覽活動。

搶灘料羅灣活動則於29日上午8時陸續鳴槍下水，游泳距離為3000公尺，相關報名資格和資訊可掃描活動 QR code或上網了解。另為服務在地鄉親，大會將於5月22日上午8時至下午7時於金門體育會（金門縣立體育場二樓，地址：金門縣金城鎮民族路261號）開放設籍於金門的縣民優先報名。

相關問題可洽金門體育會：082-311148辛秘書長或金門縣運動管理學會：082-312703。

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