經典再起！林志傑連2年領軍「教訓」小老弟

林志傑連兩年帶領黃金世代擊退未來之星。(主辦單位提供)

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中時電子報
黃金世代今年由許晉哲擔任總教練。(主辦單位提供)

BE HEROES經典再起籃球賽20日在彰化縣立體育館熱鬧開打，吸引滿場球迷進來觀看「老大哥」黃金世代與「小老弟」未來之星的連續第2年對決，靠著「野獸」林志傑領軍，黃金世代83比75獲勝，連兩年擊敗小老弟。

黃金世代排出陳世念、楊敬敏、林志傑、陳信安與曾文鼎的先發陣容，不過比賽一開始，未來之星的小老弟毫不怯陣，一路緊咬比分不放，就連首次面對老大哥的旅美小將林庭謙也有發揮，打完第1節，未來之星23比22小幅領先。

來到次節，未來之星雖一度擴大領先優勢到9分，黃金世代卻馬上靠著陳信安的三分外線，以及楊敬敏的快攻切入、林志傑強勢「三分打」，拉出一波8比0小高潮追上，上半場結束，未來之星仍以40比39領先黃金世代。

林庭謙第3節開打沒多久，就用1記底線切入單手扣籃，引爆全場驚呼連連，可是接下來黃金世代開始認真起來，林志傑、楊敬敏與吳岱豪接連取分，幫助黃金世代不緊追上，甚至取得超前，前3節打完，黃金世代63比56領先。

黃金世代末節先是「中生代」發威，劉錚攜手周儀翔飆分，逐漸擴大領先差距到兩位數以上，接著黃金世代換回先發，林志傑隨即表演招牌強力切入上籃取分，一舉摧毀未來之星的反撲氣勢，確定連兩年經典賽都由老大哥贏球。

(中時電子報)

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