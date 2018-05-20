英語會考：閱讀多元化 英聽加音效好親民

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旺報

今年國中會考英語科結合新課綱跨領域核心素養及discourse（篇章）概念，例如聽力考了氣象圖東西南北方位，閱讀題考了動物甩水習性緣由、鯨魚保育等，教師們一般認為是108新課綱的銜接；另補教老師認為閱讀測驗將左右學生成績，甚至決定是否能上到理想學校。

新北市新莊國中曾麗娜老師表示，今年題目難易適中，但以前難的今年都變得很親民，例如聽力和閱讀第1頁；但以往簡單的今年反而變難，例如單題14、15題，不只考文法，還考上下文理解。

跨領域部分，像聽力第20題是播報氣象新聞，要同學從3張氣象圖中選出答案，考生首先不能慌，還要分清楚東西南北，也考跨領域基本常識。

也有些考題很友善，曾麗娜舉例，有幾題聽力加入音效，像13題加入吃東西音效、16題加入翻袋子找禮物卡音效，讓考生更容易作答。

新北市永和國中蔡鈺伶老師認為閱讀題組試題多樣，有生活化的網路購物點選單、免費咖啡招待貧困者、假期公寓等，動物保育有動物被淋濕後身體甩乾的本能、鯨魚大量被捕殺等。

台北市補教協會英語老師王東昇表示，這次響應108年課綱，改善以往被詬病之處，題幹縮短，但也是中等長度；部分單字偏難，但也在可容許範圍內；鯨魚保育題組也有照順序出題。

王東昇分析，片語題減為1題，文法題持平仍是6題，呼應很多老師認為「文法題不能再降低」。另外文章題從去年8題增加到12題，有考生表示看不完，因為今年不是「看到即所知」，要轉個彎，想它背後隱藏的意義。

今年圖表題增為3題，是個亮點，符應新世代愛看圖表的趨勢；未來聽力也會有長足增加；第三個趨勢是多益化，有「流程題」，像今年有網路購物下訂單。

詩歌題往年被批評太艱澀、譬喻看不懂，今年考四季和自然的對話，好讀好懂有意境，出得不錯，王東昇認為算是有看就有分數。

38到41題談性別平等，是思考性題組，前後句互相解釋不難找出文義。但王東昇認為動物保育題和性別平等題單字有點超出範圍，對偏鄉學子可能比較不利。

整體加權標示，王東昇認為A++約是98到100分，A+約是96.1到97.1分，A約是90到95分，大概錯4到5題。

王東昇總結，今年閱讀測驗沒辦法一個蘿蔔一個坑，不能用刪去法，而是要思考，因此閱讀測驗將左右學生成績，甚至決定是否能上到理想學校，尤其是動物保育那2題。總的來說今年比較像新課綱的銜接，核心素養關鍵能力、生活化能力相關題目出得多，算是中間偏難，難度接近學校模擬題。

(旺報 )

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