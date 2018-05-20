足協爭議10席會員吵不停 其實FIFA已經有譜？

2018年05月20日 16:23 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

FIFA於19日來信，指出依據其所掌握之資料，「教練協會、裁判協會、五人制協會與青少年發展協會在章程修訂時並不存在。」（足協理事提供）

中華足協20日召開第15次臨時理監事會議，會中通過選舉章程、選舉委員會與選舉上訴委員會的名單，將於6月18日的臨時會員大會進一步確認通過，也預計7月7日進行改選。惟足協有效會員數仍有10席爭議，在會議中無法達成共識，將交由國際足總（FIFA）定奪。

其實針對足協有效會員數，FIFA來信已3度提到，19日更清楚指出，「依據我們掌握的資料，教練協會、裁判協會、五人制協會與青少年發展協會在章程修訂時並不存在。因此，我們認為任何機構團體想要取得這些協會的代表權，必須要先完成會員申請，才能派代表參加會員大會，同樣的原則也適用在章程修訂後才成立的地方足球委員會。」似乎已可預見未來裁定的結果。

足協龍頭之爭隨著5月5日FIFA來函，表示非會員代表亦可參與理監事選舉，台日關係協會會長邱義仁參選資格無虞，呈現與現任理事長林湧成對決的態勢。但林派認為目前足協有49席會員代表，邱派則認為僅39席具有資格。

之所以產生10席的落差，主要是FIFA代表團在4月18至20日來台調查後，回信指出足協會員應以章程第10條所定的會員為準，但若當時屬「臨時」（interim）性質，以及未按章程第11條入會的新會員，都不能參與會員大會。

然而，兩造人馬對「臨時」又有不同解讀，才讓FIFA於15、19日連續發信進一步說明。

中華民國足球協會20日召開臨時理監事會，足協副理事長龔元高（圖）出席會議。中央社記者徐肇昌攝 107年5月20日

足協祕書長陳威任20日在理事會後表示，上次改選教練、裁判、五人制協會均為籌備會，都行使過投票權，應具會員資格。希望6月18日臨時會員大會僅針對青少年發展協會，與尚未按章程第11條規定入會的金門縣、澎湖縣足委會做討論。

足協副理事長龔元高則強調，FIFA在3月來信要足協暫停改選，如果大家對有效會員數有爭議，最好的方式就是請FIFA定奪，最後改選完成也才能獲得FIFA支持。而4個協會共計8席會員資格，FIFA回信已經寫得相當清楚，第3封信甚至直接點名，還有未通過入會手續的金、澎足委會，這次選舉很難被FIFA承認。

(中時電子報)