新北聯合婚禮 變裝PARTY超嗨

2018年05月20日 16:42 中時 葉德正

新北聯合婚禮 20日下午在市民廣場舉行，本次主題創意變裝，新人無不卯足全力打扮，有《神鬼傳奇》的印和闐搭安娜蘇娜到火影忍者四代火影與六代火影，超級吸睛，市長朱立倫、副市長李四川也為120 對新人主婚、證婚，希望大家早生貴子努力做人。

朱立倫表示，新北市近5年指定5月20日為結婚生效日的新人高達4562對，年年居特殊日結婚登記第1名，代表520是新人心目中最夯的結婚日，今年特別選在代表「我愛你」的日子，舉辦變裝聯合婚禮，看到新人們發揮創意打扮成各種角色，好像歡樂派對，帶給大家截然不同的婚禮盛宴。

朱立倫也鼓勵新人，婚後的下個目標就是要有小寶寶，一起為400萬人口達標努力衝刺。他說，市府每年都會送給聯合婚禮新人「金鏟子」，統計有高達4成都如願懷孕產子，今年參加聯合婚禮的 120 對新人，也有 20 對已經懷有愛的結晶，市府有好孕專車、生育獎勵金、育兒津貼、公托等完善婚育政策，讓大家都能歡喜生、快樂養。

今天聯合婚禮許多新人都超有創意，除了印和闐搭安娜蘇娜姆、曹丕與甄姬，及美國隊長搭神力女超人，還有新人扮仙境傳說男女神官，喜愛火影忍者的蔡先生也與妻子陳小姐穿上火影忍者披風，陳小姐說，本來想扮宮廷裝，但實在太熱了，最後選擇清涼的火影披風，直呼「選對了！」

民政局長江俊霆表示，新北聯合婚禮新人好禮全國最多，每對新人除可獲贈「祝孕金鏟子」、生育套房住宿券等10大超值好禮，今年關島觀光局原訂贊助2對關島機加酒6天5夜蜜月之旅，現場新人反應熱烈，再加碼送出3對新人關島海景飯店5晚免費住宿，新人只需自購機票一樣享有浪漫關島蜜月；還有鎮金店just diamond也大方贊助GIA 30分鑽石項鍊2件。

另外，現場也抽出5天4夜遊輪之旅4對，及電視、智慧冰箱以及洗衣機等5大好康家電。新人半年內懷孕，還有機會抽中價值8萬元的「10 天月子照護」，鼓勵大家增產報國。

(中時 )