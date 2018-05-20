自然會考基本題缺席 補教師：對苦讀型考生不公平

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旺報

最近幾年不管是學測或是會考，命題都強調素養和跨領域、創意；不過補教業老師直言，很簡單的題目加一點包裝就叫做創意，卻犧牲基本題，對苦讀型的學生並不公平。

補教老師楊過表示，從103年到現在，自然科一路連莊是最難題。今年會考自然考科54題超過40題有圖表，算是非常多；計算只有5題，但是難題也都落在計算。他認為前端競爭會比較激烈，A++保險一點只能錯2題，A+只能錯5題，A只能錯7到8題，這個部分連續4年都沒有甚麼變動。48和51題都是計算，有大量文字和圖表，楊過認為是最難，要過兩關，第一關先看懂題目，第二關才是解題。事實上今年高分關鍵一是計算題，二是文字能力。

楊過說，今年考題算是有創意、出得漂亮，但身為第一線的老師，他認為這種考題趨勢對苦讀型的學生有點吃虧，普通題目若包裝所謂創意和圖表，這類學生可能就不會了。「題目再創新下去，很多基本題都出不了」，像今年生物比較基礎的都沒有考，像光合作用、消化作用等已經不是一兩年沒有考，楊過表示「有點可惜」。

楊過直言，有很多題目讓他覺得疊床架屋，例如很簡單的題目卻硬要畫一個四格漫畫來配，對很大一部分學生來說很不適合。

另一個問題是，如果以前基測叫做偏易，會考叫做中間，今年算是中間偏易，但是考生成績不會差太多，主要是學生文字能力的降低，這是有點可怕的。「題目愈出愈創新，學生文字能力愈來愈弱，這是每一科老師都碰到的問題！」

(旺報 )

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