影》合歡山賞花塞爆 警一口氣開43張違停紅單

2018年05月20日 16:57 中時 許家寧

合歡山花季，周末假日賞花民眾逕停道路兩側，警方開單舉發43張。（許家寧翻攝）

合歡山遊客服務中心前停車場，每到週末假日就會被龐大賞花車潮瞬間「塞爆」。（許家寧翻攝）

合歡山賞花塞爆 警一口氣開43張違停紅單

合歡山杜鵑花季到來，中橫公路自武嶺至合歡山遊客中的兩側車道，違規停滿從南投與花蓮上山賞花車潮，遊覽車不易通過，造成山區大塞車，車龍連綿達2點多公里，警方穿梭車陣指揮交通，並一口氣祭出48張紅單，盼遏止賞花「停車亂象」。

合歡山的玉山杜鵑甫謝，紅毛杜鵑接力登場，加上周末天氣晴朗，吸引上千人車湧入合歡山頭，不僅瞬間「塞爆」各停車場，自中橫公路自合歡山遊客中心至石門山，以及台14甲線武嶺至松雪樓之水晶宮路段，全長2公里的路旁車道也逕自停滿違停車輛。

警方指出，合歡山區道路彎曲狹窄，兩側違停車輛又各自占用半個車道，造成道路緊縮，車體占用半個車道，尤其周末2天來有許多中型巴士載客上山，遊覽車得跨越雙黃線才能繞過，若同時遇上對向有車交會，就會造成雙向車輛動彈不得。

合歡派出所長林福長表示，許多遊客有錯誤的認知，以為只要不是紅線就可以路邊停車，警方依據道路交通安全規則規定，針對容易形成塞車的狹路及彎道進行交通稽查，開啟警笛及喊話器向民眾宣導告示勿臨時停車，並逕行舉發43件違規。

警方指出，周末假日的交通尖峰均在上午10時到下午2時，尤其中午遊客在各遊客中心附近停車用餐，車潮達到最高峰，呼籲上山民眾發揮旅遊道德心，配合警方指揮引導，勿貪一時方便違規或併排停車，影響所有遊客通行的權益。

(中時 )