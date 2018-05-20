「王子」邱勝翊為TLC愛情來了系列節目站台

2018年05月20日 16:46 旺報 廖慧娟

邱勝翊在TLC記者會與粉絲互動，正巧張姓粉絲5月過生日，邱勝翊唱〈生日快樂〉為她慶生，還上演「汽球咚」。（TLC提供）

歡度15周年慶的TLC旅遊生活頻道，今天（5月20日）舉行「520 愛情來了」記者會，介紹5月11日起播出的新節目《好朋友想婚》、《到美國結婚去：話說從頭》，並邀請「王子」邱勝翊擔任「邱比特」告白大使現場示範撩妹技巧，還自創「汽球咚」絕招，女粉絲們心花朵朵開。

單身一段時間的王子，對於《到美國結婚去：話說從頭》節目主角，透過交友網站認識新朋友，並大談網路戀愛的故事，覺得不可思議，因為他要真正看到對方，彼此聊天、深入認識，才會交往，但也不諱言，網路交友的確解決不少人的婚戀難題，例如和他當了多年室友的髮型師好友，就是在交友網站認識另一半，並在日前修成正果。

在《到美國結婚去：話說從頭》主角中，有2對網戀情侶的年齡相差將近20歲，因此記者會主持人阿娟特別問王子能否接受比自己大或小很多的另一半，王子表示：「可以」，但只限上、下各10歲，不排斥與「經常請吃飯的漂亮姐姐」（孫藝珍與丁海寅主演的韓劇，劇中設定女主角比男主角年紀大）談戀愛。

王子表示，拍戲時，劇本中若有撩妹的劇情，會順應劇本表演，私底下，他認為撩妹技巧不能玩太多，太頻繁會讓外界認為自己就是這樣的人；他還建議私底下，若真的要告白時，千萬不要玩太多撩妹的梗，可能會顯得太油：「告白，還是真心的，誠意的告訴對方，誠懇勝過一切。」更建議有意追求另一半的人，可以先了解對方身邊的朋友，或其喜歡的事物；如果雙方已認識，偶爾可以分享自己的生活，若對方也有回應，即代表彼此有感覺。

被問到曾被告白的經驗，王子透露，學生時代曾被告白，如果是有交情的朋友，會說：「不錯喔！妳有眼光。」若是不認識的女生告白，對方也不錯，會順勢聊天。現在的相處大多是彼此聊天時，互相表達欣賞之意，不太會主動說：「我喜歡你，請和我交往」。

(旺報 )