越女34E爆乳打奶砲 嫖客慕名嚐鮮被警抓

高市1家美容護膚會館暗藏春色，雇用越籍女子幫男客打手槍半套性服務，其中1名越女擁有34E爆乳，奶香四溢令不少嫖客爭相嚐鮮。 （劉宥廷翻攝）

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高市1家美容護膚會館暗藏春色，雇用越籍女子幫男客打手槍半套性服務，其中1名越女擁有34E爆乳，奶香四溢令不少嫖客爭相嚐鮮，警方接獲檢舉，持搜索票直搗，當場逮獲爆乳女正替男客攝護腺排毒，另一名正在候客的越女也坦承接客，除將3人依社維法裁處，也將店家依妨害風化罪送辦。

新興分局日前接獲民眾檢舉，指稱在和平一路1家美容護膚會館有從事色情營業情形，轄區中正三路派出所警方前往探訪，經多日埋伏發現該會館內客人絡繹不絕，形跡可疑，於是申請搜索票大動作取締。

37歲越籍潘女當時在207號房內與25歲楊姓男客衣衫不整被警查獲，警要求2人穿上衣服受盤查，潘女穿著一件式背心裙，仍遮掩不住34E爆乳所致的深邃乳溝；潘女坦承和楊男剛完成半套式性交易，消費方式是1節90分鐘新台幣1600元，楊男也不諱言耳聞越女奶大，才慕名而來。

另在202號房前也逮獲一名候客的36歲越籍黃女，她主動自招曾在3月以同樣消費方式與不特定的男客人從事半套式性交易，警在店家查扣電磁門遙控器2個、打卡單2張、顧客電話預約單1張、潤滑液1瓶等相關證物。

警除依法裁處越女、男客外，將店家在場的47歲陳男和事後通知到案的51歲莊姓負責人依妨害風化罪送辦。

(中時 )

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