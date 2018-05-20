愛愛老寶貝公益路跑3000人 扶老攜幼完成愛的路跑

弘道老人福利基金和彰化縣政府等，共同舉辦「愛愛老寶貝 弘揚孝道」吸引3000民眾扶老攜幼，年紀最長89歲陳研阿公與86歲的陳洪梅阿嬤，都曾中風，在兒子陳忠鼓舞下，路跑復健。（吳敏菁攝）

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弘道老人福利基金和彰化縣政府等，共同舉辦「愛愛老寶貝 弘揚孝道」吸引3000民眾扶老攜幼，跑出健康、跑出愛，福興鄉日新國小號召全校73人參加，跑出難忘畢業禮。（吳敏菁攝）
弘道老人福利基金和彰化縣政府等，共同舉辦「愛愛老寶貝 弘揚孝道」吸引3000民眾扶老攜幼，跑出健康、跑出愛，彰化縣肢體傷殘協進會坐輪椅的夫妻檔也一起參加。（吳敏菁攝）
弘道老人福利基金和彰化縣政府等，共同舉辦「愛愛老寶貝 弘揚孝道」吸引3000民眾扶老攜幼，跑出健康、跑出愛。（吳敏菁攝）

溫馨五月天，弘道老人福利基金和彰化縣政府等舉辦「愛愛老寶貝、弘揚孝道」公益路跑，吸引3000民眾扶老攜幼，一起跑出健康、跑出愛。

參加路跑年紀最長是福興鄉外埔社區89歲陳研阿公與86歲的陳洪梅阿嬤。兩人都曾中風，兒子陳忠正積極協助父母復健、健走，鼓舞父母走出了家門，這次路跑3公里，陳忠正帶著一家三代陪伴父母走完，完賽後很開心，「原來不遠！」

福興鄉日新國小老師曾承諾要報名路跑，讓學生有個難忘的畢業禮，但馬拉松報名費不便宜，這次捐發票就可以，號召師生和家長73人參加，一起跑出愛的畢業回憶。

彰化縣肢體傷殘協進會為鼓勵身障朋友走出家門與心門也號召報名，48歲的鄭永雄與太太陳盈霓皆因小兒麻痺以輪椅輔助行動，鄭永雄早年熱衷輪椅馬拉松，投入輪椅籃球運動推廣，太太較內向，在520這天愛相隨一起用電動輪椅完成這場愛的路跑，完賽後也跟老婆說聲「我愛你」感動全場，鼓勵大家不要放棄走出家門參與活動，擁抱世界、擁抱愛。

彰化縣長魏明谷一大清早也來到活動現場陪伴路跑民眾做運動軟身，鼓舞帶著家中長輩一起走出來，能跑就跑、能走就走、或者推著輪椅一起走都很好，讓全家可以一起享受路跑的熱情氣氛，養成一起運動的習慣。

中華民國體育發展協會理事長鄭敬議表示，從四年起開始推動這活動，很開心看到這麼多民眾扶老攜幼一起參加路跑活動，愛老人要從自己家裡開始，延緩老化要從運動開始。

(中時 )

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