吳茂昆指「會考成績跟未來工作連結」 教團：非常可怕

吳茂昆指「會考成績跟未來工作連結」 教團：非常可怕（本報資料照）

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中時

教育部長吳茂昆今天表示「也許有一天和英國一樣，會考成績與入學、工作直接連結」，雖然事後證明是口誤，但全教總理事長張旭政表示，吳茂昆預示國中畢業生考個會考就決定未來工作，這實在非常可怕，證明他不瞭解現在的教育狀況，這樣的人當教育部長，台灣還有未來嗎？

台灣家長教育聯盟對吳茂昆的發言感到震驚，並予以嚴厲譴責。台灣家長教育聯盟發表公開聲明說，這兩天十幾萬國中三年級學生冒著酷暑參加國中教育會考，事實上，他們早已無眠無日，犧牲假期與非考科的課程，為的就是這場早已走調的國中教育會考。

台灣家長教育聯盟表示，這個走調的國中教育會考不但跟原初設計的目的完全不同，也跟國外的教育會考目的不同，作為教育部部長，當然應該虛心弄清楚現況，甚至要思考如何讓國中教育會考回歸正途，然而吳茂昆竟然輕率的發言，不但沒有正面想改變的意圖，還打算推升國中教育會考成為未來企業界用人的條件。

台灣家長教育聯盟，吳茂昆上任時曾經說過，他到了高中之後才知道家裡附近那條溪叫做秀姑巒溪，當時讓人誤以為他充分了解目前國中生的處境，然而從今天的發言，顯然吳部長不但不夠瞭解，還相當的自以為是，除了予以嚴厲譴責外，並要求吳部長應該比照大學考招的改革模式，立即啟動國中教育會考的改革研討。

(中時 )

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