MLB》假先發1局連3K 羅莫明再先發對大谷

2018年05月20日 17:01 中時電子報 蔡銘仁

光芒今(20日)對天使大玩「假先發」，讓生涯前588場都投後援的羅莫(Sergio Romo)先發登板，他投1局連飆3K功成身退，最後光芒5比3贏球，拿下六連勝，意外的是，嘗到甜頭的光芒教練團，明天早上4點與天使系列賽第四戰，再度把羅莫推上火線，將和大谷翔平同場較勁。

光芒早在季前，就喊出要用4人輪值，第5號先發投手空缺，則採投手車輪戰應付。35歲的羅莫生涯首度擔任先發投手，本就預期會投1到2局；此役他披掛上陣，面對天使前3棒連飆3K無失分，隨後就退場，2局起交棒給左投亞布洛(Ryan Yarbrough)。

「一旦我們取得領先，就會把棒子交到亞布洛手中。」談到讓羅莫投1局就退場，光芒總教練凱許(Kevin Cash)給出這樣的解釋，當羅伯生(Daniel Robertson)2上轟出滿貫炮，他們隨即打電話到牛棚，要亞布洛做好準備。

羅莫配亞布洛的組合，讓天使8局僅得1分，替光芒帶回六連勝。驚人的是，這樣的「假先發」還不只1場，凱許賽後宣布，明天他們對戰大谷翔平，羅莫將繼續擔任先發，「羅莫開局投的滑球，跟他投第8、第9局一樣，這顯然很管用，所以我們繼續讓他上場。」

凱許讚賞，羅莫很投入，把自己當做先發投手調整，羅莫能提前回家，也好好休息，替1到2局的投球做好準備，「我對羅莫處理事情的方式，印象很深刻，他也許不認同這做法，這也跟他過去的習慣完全不同，但他為此做出調整，也投出了好球。」

近期中華職棒的中信兄弟，也正在做「假先發」的嘗試；在過去的棒球場上，未必完全沒出現類似案例，但可以確定的相當少見，天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)便有些摸不著頭緒，直言這很怪。光芒開了先例，凱許明白，這作法肯定會引起討論，只期望這會有用。

預計明天光芒的策略，會跟今天大同小異；羅莫投1到2局，接著可能是左投邦達(Anthony Banda)、或右投安瑞希(Matt Andriese)、右投普瑞特(Austin Pruitt)3人擇一上場。

(中時電子報)