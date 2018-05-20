哈利梅根大婚幸福滿滿！實境秀揭秘常人怎攜手尋真愛？

2018年05月20日 17:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今天是520（諧音「我愛你」）！話說昨日全球見證英國哈利王子與美國女星梅根世紀婚禮！穿著白紗的梅根洋溢微笑，哈利也開心找到另一半！看到滿心歡喜的小倆口，全球粉絲也感到很幸福！

然走入婚姻真能尋得幸福嗎？俗話說，「婚姻是愛情的墳墓」，成為許多人交往許多年都不想結婚的主要原因，就怕結婚後的生活與交往時天差地遠！據調查，近4成的婚姻都以離婚收場。大多數傳統的婚姻關係，按照約會、訂婚到最後結婚的順序進行。

42歲住在美國的達希是兩個小孩的媽媽，離婚六年後想看看外面世界的模樣、體驗不一樣的人生，於是她在交友軟體上認識了24歲住在阿姆斯特丹的傑西。（TLC頻道提供）

TLC五月新節目《好朋友想婚》卻要顛覆常人戀愛、婚姻的傳統順序！節目中以社會實驗將嘗試完全不一樣的做法。有四個人用傳統的方式找不到愛，所以他們要做一件非比尋常的大膽嘗試。

《好朋友想婚》聚焦兩個好朋友還有一對關係停留在炮友的朋友，且看他們如果結婚會發生什麼事。節目追蹤兩對夫妻長達六個月，在這個社會實驗結束時，我們將發現造就成功的婚姻的，到底是友誼關係還是床上關係？

此外，隨著網際網路、行動上網的普及，大眾對於在網路上交友的想法也越來越開放，交友網站、應用程式的使用者也逐漸增加，透過網路跳脫傳統的交友圈，找到更多志同道合的朋友、發展更長遠的關係。

美國男孩保羅一生從未出過國，第一次出國就要前往巴西的亞馬遜森林，向網戀對象卡瑞妮求婚。（TLC頻道提供）

不過真正在與網戀對象見面那一刻起，還能維持在網路世界中的美好形象嗎？TLC旅遊生活頻道全新節目《到美國結婚去：話說從頭》5月11日起每周五晚間10點首播，將真人真事搬上電視螢幕！

節目中記錄六對在交友軟體上認識的網戀情侶，他們跨越年齡、語言、國界...等阻礙，飛越半個地球6,400公里，踏上一趟以結婚為目的的飛行，只為與對方見一面。透過鏡頭真實記錄兩人從出發前暨緊張又期待的反應，到第一次在機場碰面相擁深吻，或是實際與對方相處一周後，卻發現對方與理想中差異太大，開始對網戀愛情的理想泡泡逐漸幻滅…。

王子邱勝翊化身「邱」比特大方分享心中理想情人。（TLC頻道提供）

脫單必看的兩大話題實境節目五月也在台灣播出！今天適逢520，也是告白好日子！TLC也在於西門町盛大舉辦「TLC 520愛情來了」活動，於巷弄中隱藏四面唯美告白塗鴉牆，為粉絲量身打造LOVE WALL，並邀請「告白大使」王子邱勝翊化身「邱」比特大方分享告白經驗及心中理想女神類型，現場點名粉絲上台，示範撩妹絕技，與粉絲親密汽球壁咚。

TLC旅遊生活頻道《好朋友想婚》、《到美國結婚去：話說從頭》每周五晚間8點到12點播出，見證多年好友、床伴如何往前跨出一步升級戀人，以及如何飛越大半個地球在90天內讓網戀修成正果，以有趣、新穎的戀愛過程，顛覆單身男女對愛情的想像空間，帶給觀眾最浪漫甜蜜的五月天！

(中時電子報)