《中時晚間快報》執政兩周年 小英：兩岸維持現狀重申「四不」

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綜合報導

◎ 執政兩周年 小英：兩岸維持現狀重申「四不」

兩岸關係愈趨緊張，外界質疑兩岸政策是否會有調整？蔡英文總統今天強調，政府兩岸立場沒有改變，還是以「維持現狀」作為兩岸政策主軸。她也重申「四不」原則：不會暴走、不會僵住，不會走回老死不相往來的路、也不會在壓力下屈服。

◎會考成績和入學及工作連結 吳茂昆「失言」嚇壞大家

今年國中教育會考今天結束，接下來免試入學提供25萬185個招生名額，占核定招生名額92％；另外全國有11所高中辦理特招。教育部長吳茂昆今天表示「也許有一天會考成績走上和入學和工作直接連結」，嚇壞不少人，後來證實是失言。

◎陸美不打貿易戰 停止互相加徵關稅

陸美經貿談判第二輪出現好消息，正在對美國進行訪問的大陸副總理劉鶴於當地時間19日表示，此次兩國經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。這既可以推動大陸經濟轉向高品質發展，滿足人民的需要，也有利於美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。

◎ 《小偷家族》揚威坎城影展 勇奪最佳影片金棕櫚獎

2018年坎城影展於台灣時間今日（20日）凌晨開獎，賽前呼聲最高、由日本導演是枝裕和執導的最新震撼力作《小偷家族》，眾望所歸奪下最佳影片「金棕櫚獎」成為最大贏家。這是是枝裕和第三部獲得坎城影展獎項的作品，也是繼1997年今村昌平執導的《鰻魚》之後，日本電影睽違21年再度獲得金棕櫚獎，他也成為影史第四位獲得金棕櫚獎肯定的日本導演，無疑成為他的導演生涯代表之作！

(中時電子報)

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