巧聖仙師文化祭展出50件獅頭 獅口呈現閩客差異

閩客大匯獅展覽於東勢登場，行政院客委會副主委楊長鎮（左四）手拿客家獅，台中市副市長林陵三（右四）手拿閩南獅，獅口有明顯差異。（王文吉翻攝）

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民眾體驗舞獅的樂趣，青面為「開口」客家獅頭，牆上展示「閉口」閩南獅。（王文吉攝）
東勢客家文化園區展示「開口」客家獅頭，並有老師現場示範獅頭彩繪。（王文吉攝）
木藝大師張鳳奇於館外竹寮現場創作具客家意象的雕刻作品。（王文吉攝）

2018台中巧聖仙師文化祭「木藝大師現場創作暨閩客大匯獅展覽」20日於東勢客家文化園區登場，現場除展示閩南獅及客家獅的差異，還有工藝師製作傳統獅頭，呈現獨一無二的台灣獅樣貌，並邀請4位木雕、木藝、木工及竹編大師，於館外竹寮創作，展期至6月3日止。

台中市副市長林陵三、行政院客委會副主委楊長鎮、市府客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩玲、市議員蘇慶雲等人主持開展儀式。活動邀請張信裕、張鳳奇、魏泰瑞、林銘通等4位大師，表演雕刻獅頭、魯班公創作、櫥櫃榫接工法及竹編等工藝技術，民眾看得嘖嘖稱奇。

林陵三致詞時，特別推崇魯班公聰穎、勤奮、誠信、創新的文化精神，他並表示，4位大師於木藝領域上皆相當傑出，畢生埋首木藝創作，市府舉辦巧聖仙師文化祭，希望保存傳統民俗活動文化風貌及推廣技職教育精神。

市府客委會指出，現場除大師創作展演外，並於館內展出50件珍貴的閩、客獅頭及30支傳統兵器，每個獅頭都是師傅手工獨一無二的工藝彩繪作品；現場安排導覽解說，呈現閩南獅及客家獅的差異，期能弘揚台灣獅及武術文化，期盼吸引更多人投入傳承民俗技藝。

(中時 )

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