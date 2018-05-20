蔡政府上任2周年　勞團怒轟勞權倒退

2018年05月20日 18:01 中時 楊騰凱

今是蔡政府就職二周年，上午有勞團身穿「過勞」字樣的血色外衣到府前抗議。勞團批，蔡政府砍7天假，又修惡《勞基法》，台灣勞權倒退30年，揚言要公投討回7天假。勞動部回應，《勞基法》修正後，加班總工時、加班費率均不變，絕無「修惡」。

勞權公投盟表示，蔡英文總統在2016年12月先是將國定假日砍掉7天，事後，《勞基法》一例一休新制上路不到1年，蔡政府又粗暴推動修惡，將法令中對勞工有利的條文刪除，還鬆綁7休1，修法完全朝向資方利益而來，台灣各地過勞案件層出不窮，自稱勞工是心中最軟的一塊的民進黨卻視而不見，上台後夥同財團一同剝削勞工，使台灣將成為名符其實的過勞之島。

勞權公投盟指出，今年1月勞基法修惡之後，他們選擇不放棄，提出廢除勞基惡法和討回7天假2個公投案，堅持要拚公投逆轉勝，目前全台各地的工會組織及民間團體已經紛紛加入，目標是在8月底前得到30萬份連署。

勞權公投盟表示，有鑑於勞工權益惡化，才選在蔡政府就職二年的這一天來到總統府前，由8名成員身穿過勞字樣的衣物演出行動劇，呈現勞工過勞處境，抗議蔡政府讓勞動條件惡化，傷害全國勞工，也期望更多朋友一起加入公投連署的行列。

勞動部則回應，《勞基法》修正案，是因周休二日規定實施後，各界仍希望給予適度的彈性，例如加班時數限制、例假安排及特別休假規定等，為使規定更符合勞雇實務需求，才進行修法，勞動部同時也堅持「正常工時不變」、「周休二日不變」、「加班總工時不變」、「加班費計算費率不變」，不容任以「修惡」一詞抹殺。

(中時 )