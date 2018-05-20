台南東山吊橋通了 串起昔日古香路

串連台南市東山區東原里、青山里兩地的吊橋因為年久失修不堪使用，經過何明德行善團花費近半年時間，以800萬元經費重建後，取名行龜吊橋，20日舉行通橋典禮，當地民眾前來走踏，熱鬧滾滾。（莊曜聰攝）

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串連台南市東山區東原里、青山里兩地的吊橋因為年久失修不堪使用，經過何明德行善團花費近半年時間，以800萬元經費重建後，取名行龜吊橋，20日舉行通橋典禮，當地民眾前來走踏，熱鬧滾滾。（莊曜聰攝）
串連台南市東山區東原里、青山里兩地的吊橋因為年久失修不堪使用，經過何明德行善團花費近半年時間，以800萬元經費重建後，取名行龜吊橋，20日舉行通橋典禮，當地民眾前來走踏，熱鬧滾滾。（莊曜聰攝）

串連起台南市東山區東原里、青山里兩地的吊橋，51年前因台電公司修繕電塔需求而建，成為兩地民眾往來便道，也是傳統迎佛祖香路，卻因年久失修不堪使用，已有許久時間無法通行，經當地民眾爭取，由市議員張世賢向何明德行善團尋求協助，花費800萬元經費，約半年時間重建完成，20日舉辦通行典禮，再串起昔日古香路。

重建完成的吊橋橫跨龜重溪，從東原里通往青山里水尾部落，當初是台電公司為保修高壓電塔所設置的簡易吊橋，長度約100公尺，早期是青山里居民往來東原工作及上學的要道，也是東山迎佛祖遶境的古香路之一，隨著平面道路開闢而荒廢。

何明德行善團經過評估決定施作，經過多次會議討論，以原址重建方式修築，經歷逾半年時間，在9日竣工，與原橋梁造型相同，並命名為「行龜吊橋」，長度101公尺，寬1.7公尺，這也是行善團完成的第499座橋梁。

上午通行典禮吸引數百位在地居民參與，走在嶄新的吊橋上難掩興奮，7旬阿嬤開心的說，之前迎佛祖香路就走這條，希望接下來有機會再看到遶境隊伍。

市議員張世賢指出，吊橋恢復通行後，青山及東原兩地民眾可步行或騎自行車前往，大幅縮短交通時間，吊橋上方也可一覽龜重溪風光，成為當地的新景點，東原里長葉孟亮表示，社區正規畫單車道，將從東原老街經吊橋、水尾再返回東原，全程5公里，若能配合農村小旅行及迎佛祖活動納入行程，將可帶動社區觀光。

(中時 )

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