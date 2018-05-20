東京近郊輕旅行 「日原鐘乳洞」體驗大自然鬼斧神工

2018年05月20日 18:03 中時 徐力剛

五彩燈光照亮鐘乳洞，帶領旅客進入奇幻異想世界。（圖片取自朝日新聞網）

大自然鬼斧神工之作非鐘乳石莫屬。東京都奧多摩町「日原鐘乳洞」為關東境內規模最大鐘乳石洞，五彩燈光點亮昏暗洞穴，神秘地底宮殿。吸引旅人慕名前來。

日原鐘乳洞地底隧道全長800公尺，步行一圈約需40分鐘，室溫終年維持11度，冬暖夏涼特性自鎌倉時代起即被作為修驗道的修行場所，據官方統計，2012年4月至2013年3月間，參觀人次達6萬人，2017年更增加至9萬7000人次，日前也被指定為東京都天然紀念物。

近年在東京人間瘋傳，一日輕旅行景點「日原鐘乳洞」距離東京僅95分鐘車程，交通十分便利。旅客可由JR「奧多摩」站搭乘西東京巴士，平日在「日原鐘乳洞」巴士站下車，步行5分鐘到達；週六、日與國定假日可在「東日原」巴士站下車，步行25分鐘到達。

綿延數百公尺的鐘乳隧道，加上迷幻燈光照耀，宛如進入奇幻世界，開啟全新冒險旅程，洞穴內蟾蜍岩、金剛杖、龍王之間至無底井等天然奇景，讓人嘖嘖稱奇。其實鐘乳石形成條件十分嚴苛，在碳酸鹽岩洞穴中，經過漫長時間與特定環境下生成，一般分為鐘乳石、石筍、石柱，生長於洞穴上方的鐘乳石為滴水石，生長每1公分平均約需100年，經千萬年歲月流淌，才能形成壯麗的鍾乳洞。

(中時 )