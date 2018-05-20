南鯤鯓代天府 舉辦百歲人瑞書法展

2018年05月20日 18:01 中時 莊曜聰

台南市北門區南鯤鯓代天府配合國定民俗「五府千歲進香期」，在該廟設置的鯤瀛文化館舉辦「期頤登峰書法家聯展」，展出近20位古今名家作品，以及商周時期青銅古器、玉器等，頗具特色。（莊曜聰攝）

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，聯展作品價值不菲，且深具文化特色。（莊曜聰攝）

位於台南市北門區，有王爺總廟之稱的南鯤鯓代天府，配合國家重要民俗活動「五府千歲進香期」，在廟方設置的鯤瀛文化館舉辦期「頤登峰書法家聯展」，展出近古今20位名人書法作品，百餘件歷代玉器及商周時期青銅造型人物，這些收藏價值不斐，且深具文化特色，20日正式開幕，歡迎民眾前往參觀。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，這次舉辦的期頤登峰書法家聯展，也可稱作百歲人瑞書法展，因為參展的書法家幾乎都以長壽聞名，包括宋代的睡仙陳搏、明代長壽王王世芳、藝術名家郎靜山，以及台灣知名鳥蟲體書法家趙慕鶴等人的作品，各具特色，琳瑯滿目，且價值連城，「賣樓才能買得起」。

侯賢遜說，南鯤鯓代天府近年來在農曆4到9月的五府千歲進香期，都會規畫藝文活動，讓前來的香客在參拜神明之餘，也能順道欣賞難得一見的藝文作品，農曆4月下旬就是李府、范府千歲聖誕，是進香期首部曲，格外盛大，書法聯展也配合同時開展。

今天聯展開幕式也吸引各界藝文人士參與，來進香的民眾也能一睹大師風采，其中有些書法作品在一般人看來就像是「畫符」，但經過專人解說，才明白其中蘊含各人歷練及境遇，功力可見一斑，「內行看門道，外行看熱鬧」，廟方歡迎民眾踴躍進場參觀。

(中時 )