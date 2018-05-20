假先發越投越好 中信楊志龍：信心有提升

楊志龍近2場假先發登板，表現漸入佳境。(中信兄弟提供)

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中時電子報

中信兄弟近期多場嘗試用「假先發」，先讓1名投手先發投2到3局，再把該日排定的先發投手上場，楊志龍近4場登板，都是擔任假先發，表現漸入佳境，今(20日)中信與Lamigo桃猿賽前，楊志龍談到這幾場的好表現，他認為，這幾場投出好結果，信心有慢慢提升。

楊志龍和左投洪宸宇，是中信目前假先發的固定班底；楊志龍前2場先發出賽，共投4局丟掉3分，不過昨對戰強悍的猿隊，投3局無失分，面對9名打者飆出5K，表現不俗。連同昨役，楊志龍近2戰共投了5局，僅被打1安、無失分，

狀況變好，楊志龍表示，教練告訴他，就算被打爆，也盡量不要投保送，他也把這點牢記在心實，按教練的建議、攻擊好球帶，取得球數領先，決勝球也投得更有信心。楊志龍去年在一軍後援出賽10場，自責分率高達11.57，今年出賽5場，戰績0勝1敗、自責分率1.80。

去年剛進職棒，楊志龍球速消失，身手有失水準，今年可說是判若兩人，他坦言，去年太過求控球，遇到強打負面情緒比較多，導致調整節奏整個亂掉，今年到美國春訓，漸漸重拾信心，是狀況回穩的關鍵。即便是上場都是假先發，但楊志龍堅信教練這樣安排，有其用意。

楊志龍也說，現在這樣上場，心情上比後援還不緊張，教練也希望能用這樣的方式，建立他們投球的信心，「平常心以對，不管投幾局，都照先發的心態去投，努力完成教練給予的任務，投出好表現，信心也會提升。」

楊志龍跟去年相比，瘦了5公斤，他沒有刻意瘦身，而是在二軍的磨練，自然重塑他的體態。楊志龍說，二軍總教練林威助都會叮嚀他們，要吃得健康、營養，維持住體態，「威助教練當球員態度就很積極，有他當教練，我們也會被影響到，他真的很用心在帶球隊。」

(中時電子報)

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