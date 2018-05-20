俄砸錢開發北極！派出Tu-160轟炸機巡航

2018年05月20日 18:33 中時電子報 何宜玲

圖波列夫公司設計製造的Tu-160飛過莫斯科上空。(圖/Wikimedia Commons)

俄羅斯總統普丁曾經多次表示，開發北極是俄國當今重要的任務。俄國去年第1次派出Tu-22M戰略攻擊機，前往最東邊的城市、北極地區阿納德爾(Anadyr)和俄國西北部的沃爾庫塔鎮(Vorkuta)進行巡航。今年，俄國軍方更出手闊綽，打算派出Tu-160s超音速戰略轟炸機前往北極圈，巡航阿納德爾，保護俄羅斯東部海域，加強國防安全。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，俄羅斯遠程航空兵司令Sergei Kobylash日前表示，俄國今年將會派出Tu-160轟炸機巡航北極地區，保衛東部海域。他說，因為北極對我們來說有重要的戰略意義，因此我們打算開發新的機場，以及尋找加強海上邊界安全的方法。

Tu-160海盜旗戰略轟炸機被俄國駕駛員暱稱為「白天鵝」，因為它的表面採用了無光澤白色空優迷彩塗料。它是俄國圖波列夫設計局研製的可變後掠翼超音速遠程戰略轟炸機。新華社說，俄國正在對Tu-160進行現代化升級改造，升級後的Tu-160M續航里程將可達1.2萬公里，還可搭載多達40噸彈藥。

俄羅斯遠程航空兵司令Sergei Kobylash補充說，俄國轟炸機日前飛抵阿拉斯加海岸時，曾經遭到美國空軍F-22戰機攔截。儘管看似沒有不尋常，但卻引起了關注。由於俄軍機進行空中巡邏時，經常遇到美國戰機也在巡航。或是當我們的戰機接近中立水域時，甚至出現5-7個不同國家或單位的飛機，也針對他們國家的邊境附近進行安全巡邏。

本月11日，俄軍Tu-95轟炸機飛越美國阿拉斯加外海的國際空域時，遭到美軍2架F-22戰機升空攔截。美軍機還在空中盤旋將近50分鐘，直到俄國轟炸機飛離防空識別區。CNN報導說，有2架俄國Tu-95熊式(Bear)轟炸機飛進阿拉斯斯西海岸約322公里的防空識別區。

事實上，早在2014年12月，俄羅斯就曾經在北海艦隊的基礎上，成立北極聯合戰略司令部，負責管轄所有北極地區的俄國部隊。此外，俄羅斯還計劃恢復過去蘇聯在北極地區遺留的13個航空基地。

(中時電子報)