楚宣見阿軒為他圓夢！一見肌肉萎縮小粉絲淚流不止

2018年05月20日 18:29 中時 林淑娟

楚宣見小粉絲阿軒和他的家人。（民視）

楚宣見小粉絲阿軒。（民視）

楚宣與粉絲的爺爺奶奶。（民視）

藝人楚宣近期雖忙拍攝民視最新八點檔《大時代》，仍抽空接受喜願協會邀請南下屏東，一圓16歲粉絲阿軒想見偶像的夢想。楚宣也送上自己喜歡的微笑小熊、超人玩具，鼓勵罹患裘馨氏肌肉萎縮症的阿軒不要向命運低頭，如果有心事可以對微笑小熊分享。

楚宣一看到阿軒才知道年僅16歲的他，卻對生命有股堅韌生命力，原來阿軒國小二年級因走路容易跌倒，送醫確診罹患裘馨氏肌肉萎縮症，四肢無力需要家人協助生活打理照顧，加上阿軒從小因父母離異，所以由爺爺、奶奶扶養長大，在隔代教養中長大的阿軒也相對體貼及善解人意。阿軒說，民視八點檔的劇情十分貼近人心，如同自己人生寫照般，家中父母離異、隔代教養等等發生在社會的小角落，感謝劇情將小人物的悲歌透過戲劇呈現出來。

阿軒最愛楚宣在《風水世家》中的善解人意及精湛演技，讓他成為楚宣的忠實粉絲。當知道喜願協會的心願服務時，他毫不猶豫許下「想見偶像-楚宣小姐」夢想。楚宣輾轉得知後，也排除萬難向《大時代》劇組告假前來見阿軒。一看到偶像真實在自己面前出現，阿軒一開始還很害羞，楚宣則先給擁抱打開阿軒的心房，還帶來親筆簽名照送給他，讓阿軒感動流淚。

而楚宣聽了阿軒的故事、看到爺爺奶奶對他的細心呵護後，也被感動到數度情不自禁淚流不止。她說這一趟的旅程真的讓她收穫滿滿，「沒想到我演的角色，可以帶給阿軒有那個勇氣跟力量，去接受面對自己的狀況，很謝謝他這樣喜歡我，讓我更有能量繼續工作。」並表示，如果自己的小小力量可以改變社會，那她會繼續做，希望讓阿軒有更多勇氣和力量可以對抗病魔，勇敢度過每一天。

(中時 )