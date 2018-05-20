金門軍民大淨灘 清出10噸餘垃圾

2018年05月20日 18:34 中時 李金生

金防部金門守備大隊官兵參加淨灘，協力打造優質生活環境。（金防部提供）

「當我們同在一起！」為金門潔淨海灘盡一分心力。（金防部提供）

金門5鄉鎮公所今日同步舉辦春季海漂垃圾清除活動。（縣環保局提供）

海漂垃圾根據ICC國際淨灘表格統計分類後，再交由垃圾車清運處理。（縣環保局提供）

縣府秘書長林德恭（左中）偕金湖鎮長蔡西湖、縣環保局長蔡其雍帶領做環保。（縣環保局提供）

大、小金門今天共清出海漂垃圾10噸餘，成果十分可觀。（金防部提供）

「愛在金門，關懷地球！」金門5鄉鎮公所今（20）日同步舉辦春季海漂垃圾清除活動，2000餘位軍民協力清除資源垃圾1009公斤、非資源垃圾9400公斤，還給海灘水水的潔淨面貌。

這項愛地球、愛金門的行動，主場次在金湖鎮復國墩海灘，縣府秘書長林德恭偕金湖鎮長蔡西湖、縣環保局長蔡其雍帶領地區各機關學校、軍方、志義工、社區民眾及民間團體攜手清除海漂垃圾，根據ICC國際淨灘表格統計分類後，再交由垃圾車清運處理。

另外，包括金城鎮泗湖海灘、金沙鎮后扁海灘、金寧鄉后湖海灘和烈嶼鄉青岐砂溪至貴山一帶海灘，也同步展開海漂垃圾清除活動，全島共動員軍民2009人次，清理資源垃圾1009公斤、非資源垃圾9400公斤，成效十分可觀。

(中時 )