小S私人健身教練 台瑞混血安吉赫萱圓夢當女打仔

2018年05月20日 18:33 中時 潘鈺楨

安吉赫萱一直都想女英雄角色。（東方天赫娛樂提供）

近年來軍事題材電影火紅，《絕色營救》是《絕色》系列第4部作品， 電影可說是美女版《戰狼2》，主要角色為安吉赫萱、卜祉亦、魏小歡、張波微。《絕色營救》是《絕色》系列的第四部作品， 前三部《絕色之戰》、《絕色兵團》、《絕色特攻》在網絡平台已經創造了上億點擊率，擁有龐大的粉絲基礎。

其中備受矚目的是台瑞混血安吉赫萱，之前演過不少電影作品，包括《很純很曖昧》、《極品絕配》、《記憶殘骸》等作品，這次接拍《絕色營救》奠定女打仔路線， 在電影中演出女子軍團隊長 －白炙， 為武打戲下苦功， 安吉赫萱說：「一直都想嘗試比較女英雄題材的角色，這次能接到女打仔而且是特種步隊的角色非常幸運，過足了戲癮。正式拍攝前被安排一個月的體能集訓。練習如何拿短槍、長槍，戰場上的各種姿勢和翻滾，讓我真的感受特種兵的訓練過程，尤其是AK步槍至少有4公斤，需要有好的體力跟敏捷性才能駕馭它拍出流暢的畫面。」

被問到是否有因此受傷？ 安吉赫萱表示近身搏鬥和武打戲難免有皮肉傷，但因為有保持健身的關係，所以能承受的耐痛指數很高。倒是這部電影很多場景都是在雲南西雙版納的原始森林裡拍攝的，有很多山路都是因為這部戲才被開通，是在非常原始的深山叢林，有各種未知的蟲類，剛好我就很怕蟲，這是最辛苦的地方，也算是一種心智的鍛鍊。」

安吉赫萱從小在台灣長大，中學之後赴上海求學讀書，因接拍電影的工作就回台專心發展演藝事業，接拍電影的作品當中印象最深的是在拍《極品絕配》跟吳慷仁合作。 安吉赫萱說：「跟慷仁哥對戲，看他演戲是一大享受，讓我學習很很多。我學習到要把自身生活感受和領悟有層次紀錄下來，然後轉換到表演上。」

九頭身美女安吉赫萱身高168公分、體重48公斤有四塊腹肌，曾在個人ig上傳如何鍛鍊腹肌的「殘酷影片」， 安吉赫萱說：「這其實也是專業訓練的一種方式，一般人在沒有健身教練的陪同下，不要輕易嘗試。這是在拳館訓練腹部的一個動作，就是持續地捶打腹部，可以刺激深沈腹部抗衡，加強腹部肌肉核心力量。自己很喜歡運動跑步、游泳、拳擊、籃球都有嘗試，會搭配正確的健身重量訓練，並且持之以恆，就能保持身材。」 擁有皮膚無暇蛋白肌，接拍武打戲特別重視防曬和美白。 安吉赫萱說：「每天做足保濕，仔細清潔皮膚，搭配有氧運動排毒流汗，讓皮膚內外都健康就會自然修復美白了。對抗戶外武打戲會準備很多防曬乳，每三個小時內就補一次，沒有拍攝鏡頭時盡量不在太陽底下曝曬。」

安吉赫萱另一個身份是小Ｓ私人健身教練，被問到小S經營事業非常成功，在健身時有沒有特別的堅持？安吉赫宣說：「Ｓ姐是我見過最認真的學生，他對自己的飲食跟體態非常要求，其實她的體態已經很完美了，但平時還是認真的進行雕塑，來保持她的身材，從她身上我『學到好還可以更好』 所以人生是無極限的，只要你想做，而且有行動力，就能看到成果。」《絕色營救》五月中殺青， 安吉赫萱預計暑假會推出第一本健身書。

(中時 )