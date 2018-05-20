一張圖戳到笑點！520到了 他們向蔡總統喊話

2018年05月20日 18:56 中時電子報 黃麗蓉

蔡總統今就任滿2周年，台灣民意基金會最新民調，被視為施政成敗最重要指標之一的「經濟表現」，僅3成5的民眾滿意，高達6成1不滿意，其中3成的人甚至表示強烈不滿。網路漫畫家也在臉書繪圖諷刺蔡施政，該圖中各地方的民眾紛紛對蔡總統喊話，其中台大「自掐哥」也軋上一角，一出口馬上戳到網友笑點！

網路漫畫家阿德在粉專以「520到了！你想對蔡總統說...」為題開酸：

台北人：「蔡總統妳真厲害，妳只問了一句台灣價值，就讓柯市長變不男不女，喔，是不男不女。」

新北人：「偶想問蘇貞昌，你到底是衝、衝、衝，還是囪、囪、囪。」

台中人：「 ✿☹☠ ✄....(戴口罩的關係，應該是罵髒話。)」

台南人：「給阮葉宜津當教育部長啦，她也會拔管，也可以廢注音符號。」

高雄人：「咦，上星期這家飯店還在，怎麼現在就不見了！」

小學生：「我和同學打架，老師很有愛心的對我說，『人非茂昆，孰能無過』。」

台大「自掐哥」：「蔡總統，妳是不是把我的帳號弄丟了，我的年中獎金還沒匯進來？」

網友對此回應說：「寫實又貼切。」、「我只想吃蔡總統一模一樣的法國大餐，哈哈哈」、「完全反映了我身為台中人的心聲。」、「年中獎金好笑。」、「我想對總統大人說⋯饒了我們吧！快嫁人去吧！」、「麻糬的還在他麻糬的喊口號台灣價值？應是民進黨不死，呆丸人必死台灣核心價值。」

(中時電子報)