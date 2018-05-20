桃猿投手群再搬風 林柏佑重返一軍

林柏佑日前因左膝不適下二軍，今天重返一軍戰場。(中央社)

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中時電子報

Lamigo桃猿昨遭中信兄弟屠殺，一口氣消耗4名牛棚投手，他們今(20日)做出調動，把日前因左膝傷勢下二軍的林柏佑拉上一軍，下放昨中繼3.1局的蘇俊羽，林柏佑表示，雖膝蓋傷勢有好轉，其實算還在復原中，「球隊牛棚吃緊，這時候回來，也是想幫助球隊。」

猿隊昨因洋投道恩斯僅撐1.1局失8分退場，動用4名投手，才讓比賽順利打完。蘇俊羽後援3.1局失3分，用球數達80球，今天再上場的機會不大；猿隊後防戰力吃緊，決定把蘇俊羽下放，換上林柏佑頂替空缺。

林柏佑因左膝舊傷復發，5月4日對富邦後援1局失2分後，隔天下二軍調整。林柏佑透露，膝蓋問題已經跟了他一年多，休季期間有處理，但只要上場頻繁，就容易發炎，「開季狀況不錯，後來左膝不舒服，想說球隊在連勝，就貼貼布硬撐，但腳撐不住，球質跟球威都下滑。」

教練團發現林柏佑有異狀，決定讓他到二軍。林柏佑在二軍期間，除了治療膝蓋、做訓練讓手的肌力恢復，暫時離開張力較大的一軍戰場，也讓自己的身體跟心理都喘口氣，「就像機器一直運轉，轉得太快的時候，就要停機一下。」

林柏佑膝蓋沒痊癒，還是回一軍拚戰，展現十足想贏球的企圖心，也自認這段時間的調整，是朝對的方向努力，「職業球員多少都會有傷，本來就要學習怎麼去跟傷勢相處、控制它，現在這個時候，球隊領先的勝差沒有很多，都還有變數。」

(中時電子報)

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