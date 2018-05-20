隱身東港菜市場內的咖啡美學苑─房角石

2018年05月20日 19:02 中時 陳麒全

很難想像有個咖啡愛好者的秘密基地，隱身在東港第二市場的角落裡。（陳麒全攝）

「房角石」沒有門沒有看板、招牌，唯有一隻斗大的貓頭鷹微微招手中。（房角石提供）

房角石咖啡美學苑裡的擺設，都是徐津津親自設計，為的就是想要營造出像家一樣的溫馨感覺，也希望來到店裡喝咖啡的客人，都能像在家一樣的舒適自在。（陳麒全攝）

房角石內的咖啡有近20種的精品咖啡選擇，絕對可以滿足不同口味喜好的顧客，而且咖啡豆挑選各個國家精品，從烘豆、去銀皮、製作掛耳包都是老闆王鈺程親自手工製作。（陳麒全攝）

簡單的菜單讓客人參考，想喝什麼口味的，直接和老闆娘說就對了！（陳麒全攝）

用過後的濾紙摺成的玫瑰，常被客人訂購。（陳麒全攝）

與其他咖啡業者不同，徐津津做出來的咖啡麻布系列商品，也意外成為顧客搶購的限量商品，還有響應限塑政策開發出咖啡麻布手提杯袋，更是不少客人排隊預訂。（陳麒全攝）

逛菜市場也能喝到也能喝到好咖啡，記得去逛東港第二市場時，到房角石喝一杯，除了享有人情味，也絕對能喝到健康香醇的好滋味。（陳麒全攝）

很難想像有個咖啡愛好者的秘密基地，隱身在東港第二市場的角落裡，老闆娘徐津津和先生王鈺程為了推廣精品手挑豆咖啡，三年前選擇在這裡開了「房角石咖啡美學苑」，用心推廣咖啡文化，不但讓菜市場每天早上都會傳出濃濃的咖啡香，也讓咖啡愛好者聞香而來。

店名「房角石」取自以賽亞書第28章第16節中「看哪，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的石頭，是穩固根基，寶貴的房角石；信靠的人必不著急。」老闆娘徐津津說「人要有互動才有感情，彼此相互的連結才會永久」。因為喜歡咖啡，希望透過好的咖啡，與一樣愛好咖啡的好朋友連繫起來，如同房角石做為建立穩固的根基聯結一樣。

房角石內的咖啡有近20種的精品咖啡選擇，絕對可以滿足不同口味喜好的顧客，而且咖啡豆挑選各個國家精品，從烘豆、去銀皮、製作掛耳包都是親自手工製作，並且堅持手挑每一顆健康豆，再依咖啡豆的特性精心烘培，讓每一顆咖啡豆都能鎖住健康的風味，以約168顆精品豆，萃味一杯醇健康手沖咖啡，值得你停下腳步，慢活自在的細細品味這一杯真心、用心的咖啡。

房角石咖啡美學苑裡的擺設，都是徐津津親自設計，為的就是想要營造出像家一樣的溫馨感覺，也希望來到店裡喝咖啡的客人，都能像在家一樣的舒適自在。值得一提是原本要丟棄的咖啡豆麻布袋，經過她的巧手改造成杯墊、帽子、圍裙，咖啡袋做成的提包、用過後的濾紙摺成的玫瑰、還有點綴各處的花圈，讓店內溫馨又自在，與其他咖啡業者不同，做出來的咖啡麻布系列商品，也意外成為顧客搶購的限量商品，還有響應限塑政策開發出咖啡麻布手提杯袋，更是不少客人排隊預訂。

逛菜市場也能喝到也能喝到好咖啡，記得去逛東港第二市場時，到房角石喝一杯，除了享有人情味，也絕對能喝到健康香醇的好滋味。

(中時 )