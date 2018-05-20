勇奪坎城評審團獎 《我想有個家》全球版權瘋賣500萬美金

電影是娜迪拉巴基（左2）的第三部電影。（海鵬提供）

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第71屆坎城影展今晨揭曉，由黎巴嫩女導演娜迪拉巴基 (Nadine Labaki)執導的感人電影《我想有個家》(Capharnaum)，以出色演技及感人故事勇奪評審團獎，稍早更榮獲了本屆天主教人道精神獎。該片是娜迪拉巴基的第三部電影，講述一名12歲男孩贊恩在貧民窟掙扎求生的故事，並由非職業演員們的傑出表演撐起全片，劇情讓人匪夷所思，坎城放映時不少觀眾淚如雨下，被國際媒體形容「哭翻一整袋紙巾」。

《我想有個家》版權在全球造成瘋賣現象，法國、中國及日韓均以空前價格賣出，北美及拉丁美洲版權更由美國索尼高價拿下，計畫搶攻明年奧斯卡，總計版權進帳將近伍佰萬美金。

坎城影展是在閉幕前兩天，重磅推出這位黎巴嫩女導演娜迪拉巴基的新片《我想有個家》，逼著觀眾甩開連日暴力、性愛和空虛等主題，去直視一個就離坎城不遠處、真實存在貧窮與暴力的苦難世界。最讓人驚奇的是，該片挑選了一批具有類似生活體驗的非職業演員來演出，使其殘酷劇情更增添真實性，其中尤以主要小演員贊恩阿勒費亞(Zain Alrafeea) 的演出最為驚人，被美國媒體【綜藝報】譽為「小詹姆斯狄恩」。娜迪拉巴基除參與編導外，也親身上陣在片中飾演這位小鬥士的辯護律師。

《我想有個家》劇情描述，12歲男孩贊恩被控殺人遭捕入獄，卻在獄中控告自己父母，只因為他們把他生下來。原來父母只生不養，讓贊恩從小不僅淪為黑戶，更得背負著家中的經濟重擔。就在父母把妹妹賣給一個邪惡男人因而死去時，他終於忍無可忍…。贊恩雖遭殺人罪起訴，但他卻決定在獄中控告他不負責任的父母…。該片充滿非常豐富的戲劇元素，並都透過片中這位12歲男孩贊恩所遭受的磨難發展開來，儘管故事殘酷到讓人難以置信，但當贊恩在法庭上控訴自己父母時，觀眾幾乎無不被擊中，當場感動得淚流滿面。

值得一提的是，導演娜迪拉巴基展現了非常驚人的選角能力，她找到了最合適的演員群，而他們的生活境遇，竟也與他們片中扮演角色的真實背景密切相關。男主角贊恩阿勒費亞為了生活，10歲就開始當送報員，而他片中11歲的妹妹則是個如假包換的敘利亞難民，還曾在貝魯特街頭賣口香糖。娜迪拉巴基以絕對的同理心和驚人的耐力與毅力，與這些演員相處培養默契，終在拍攝180天後，完成這部深具情感與說服力的電影。《我想有個家》不僅榮獲本屆天主教人道精神獎，今晨更奪下坎城影展評審團獎，並將問鼎明年奧斯卡。

(中時 )

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