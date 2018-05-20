飾演棄嬰母親 哈薩克女星奪坎城影后

2018年05月20日 18:43 中時 潘鈺楨

莎默耶斯雅莫娃。（取自影展官方粉絲頁）

第71屆坎城影展於19日晚間落幕，哈薩克女星莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）以《小傢伙》（Ayka, 暫譯）中的精湛演出奪得影后，成為哈薩克史上第一位拿下坎城影展影后寶座的演員。

莎默耶斯雅莫娃在片中血淋淋的演出震撼了國際影評人與媒體，但她受訪表示從未想過以本片拿獎，在拍攝的數年期間，一心只想著讓電影做到它該有的樣子，也開心表示：「我們做到了」。銀幕日報形容她「擁有一雙流露鋼鐵般意志的眼睛」，好萊塢報導者更盛讚她的演出「極具驚人表演張力」。

這是哈薩克導演賽吉德沃茲佛（Sergey Dvortsevoy）繼2008年獲頒坎城一種注目大獎的《圖班嫁給我》（Tulpan）後、與莎默耶斯雅莫娃再次合作的大獎作品。媒體紛紛將本片與著名導演搭擋達頓兄弟（Dardenne brothers）的作品相比，認為與1999年獲得金棕櫚大獎的《美麗羅賽塔》（Rosetta）無論在議題處理與風格上都堪稱並駕齊驅。

導演賽吉德沃茲佛談起創作緣起，表示他發現在莫斯科的婦產科醫院裏，光是2010年，就有248個嬰兒被來自中亞吉爾吉斯的母親拋棄。這個數據撼動了他對母性及社會的認知，並使他隨即產生了以這樣的母親為主題的創作企圖，並花費6年的時間將電影完成。「我很長一段時間無法從這樣的震驚中恢復。到底是什麼樣的原因，讓這麼多年輕媽媽決定將自己的孩子遺棄在一個陌生的國家？我決心以這樣的母親為雛形開始創作，但在過程中，我逐漸意識到，這樣的故事其實是與世上所有的人痛切相關的。當環境與人之間的衝突到達某種極限時，人們原有的道德觀念開始被改變，人生中的苦難也讓人的價值觀重新定位，無論你再怎麼不願意，也只能接受挑戰。」

《小傢伙》由俄羅斯、德國、波蘭、哈薩克、中國聯合製作，敘述一名來自吉爾吉斯的年輕產婦為了償還高利貸，不惜拋棄剛出生的孩子，帶著身心劇痛在寒風刺骨的莫斯科街頭打零工求生存。本片深刻描繪了底層母性的掙扎，殘酷呈現道德與人性之間無解的兩難處境。電影預計於今年在台發行。

(中時 )