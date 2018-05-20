世紀婚紗大比拚！梅根凱特耗資近千萬 女王靠配給券搞定

2018年05月20日 18:42 中時電子報 蔡萱

梅根選穿紀凡希的婚紗。(美聯社)

在皇室婚禮中向來最引人注目的就是公主/王妃所穿的世紀婚紗，當然在這次英國哈利王子與美國女星梅根的婚禮中也不例外。梅根這次在外界意料之外的選擇了由英國設計師凱樂（Claire Waight Keller）打造的紀梵希（ Givenchy ）婚紗步上紅毯，價值近新台幣800萬元，和凱特王妃價值千萬的Alexander McQueen典雅婚紗不相上下，都和價值百萬的黛妃婚紗以及僅用政府給的配給券搞定婚紗的女王十分不同。

剛成為薩塞克斯公爵夫人的梅根在19日揭曉她在大喜之日所選穿的是奧黛麗赫本最愛的法國品牌紀梵希的婚紗，這件極致典雅的長袖婚紗是由該品牌首位女性創意總監、英國設計師凱樂所打造，出乎外界原本預期的Stella McCartney、Ralph & Russo、Burberry或是Erdem。

梅根與哈利王子。(美聯社)

這件婚紗和凱特王妃婚紗的複雜蕾絲設計截然不同，採全白色平肩剪裁這種簡約的設計，襯托出梅根的知性氣質。至於頭紗則是全長5公尺，耗費數百小時以手工製作，白紗邊緣並鑲飾了代表53個大英國協國家的花卉圖騰。整體下來婚紗及頭紗仍然很高貴，價值20萬英鎊（約新台幣800萬元）。

梅根的妯娌也就是劍橋公爵夫人凱特王妃在2011年結婚時，則是以一襲令人難忘的Alexander McQueen優雅婚紗現身西敏寺前，這件婚紗充滿複雜優雅的蕾絲，雖然採V領設計卻又不失莊重，也被稱為是Alexander McQueen品牌的完美作品。然而這件婚紗最令人驚呼的不只是它的美麗，還有它的價格竟高達25萬英鎊（約新台幣1000萬元），也是史上第5貴的禮服。

凱特的婚紗是由莎拉‧伯頓（Sarah Burton）所設計，她所設計複雜的蕾絲花邊和袖子與是向另一位知名王妃的婚紗致敬，那就是和曾為美國演員的摩納哥王妃葛蕾絲（Grace Kelly)的婚紗相呼應。

至於不得不提的世紀婚紗當然不可以不提當年哈利的母親也就是黛安娜王妃在1981年嫁給查爾斯王子時所穿的，是出自於伊曼紐爾夫妻所設計的蓬鬆公主袖夢幻禮服，這件婚紗在1981年價值9000英鎊，大約相當於今日的36800英鎊（約新台幣148萬元），也是這場被譽為是「童話婚禮」的最大功臣之一。

黛安娜王妃的婚禮服裝在婚前一直是時裝界的最高機密，而且當黛安娜穿著她現身聖保羅大教堂（St.Paul's Cathedral）時，這件禮服完全沒有讓世人失望，也因此在全世界各地都爭相出現仿製品，然而這件禮服及頭紗裝飾有一萬多個珍珠母亮片與珍珠，裙擺長達25英尺（約7.6公尺），是皇室歷史上裙襬最長的婚紗，可不是每個仿製品都可以輕易模仿出來的。

相較於如今的太平盛世，英國女王伊莉莎白二世，也是當年的伊莉莎白公主在1947年嫁給菲利浦時，英國才剛歷經了第二次世界大戰的驚恐，所以當時還實施戰時配給制，作為人民典範的連王室自然也不例外，伊莉莎白公主和所有英國新娘一樣獲得了政府額外配給了200張配給券，來讓她準備婚紗。

這也讓當時英國各地的女性為確保伊莉莎白公主可以擁有自己夢想中的禮服，紛紛將自己的配給券都寄給年輕的她，但贈送配給券是違法的，所以最後王室仍將這些配給券退還。

伊莉莎白女王當年用最保守方式的支付婚紗費用，婚紗由象牙絲製成，有13呎長的薄紗襬尾，領口呈心形，邊緣呈扇形，以一萬顆珍珠和閃閃發光的水晶以及13英尺的複雜星形圖案裝飾，禮服上也繡有玫瑰、星形花朵和小麥的珍珠、水晶和透明薄紗的貼花，其花卉設計被視為二戰後生長和再生的象徵。

(中時電子報)