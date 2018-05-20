運將拾獲日客手機 警旅日妹妹協助翻譯找到失主

丸山夫婦在離台前急奔派出所認領遺失的手機。（程炳璋翻攝）

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中時

日本一對丸山夫婦17日來台南旅遊，不慎將手機遺失在計程車上，計程車司機將手機送到派出所，金華派出所警員林于翔憑著手機上一張日文紙條，請旅日的胞妹協助翻譯，趕在丸山夫婦離台前及時連絡上兩人，讓他們開心返回日本。

金華派出所日前有位計程車司機上門報案稱兩名乘客在車上遺落1支手機，手機鎖住打不開，但夾層有1張寫滿日文的便條紙和1張日文名片。

警局同事皆不懂日文，林于翔想起在日本工作的妹妹可以幫忙翻譯，以line視訊直播便條紙內容，請妹妹協助指認，便條紙內容上寫著「金曜日17:35、??、二人、?西空港」，並有張日本名片，研判失主應是日本企業上班族。

林于翔研判失主返日班機應該是18日17時35分，必須趕在兩人返國前找到對方，他見遺失的SONY手機價值起碼兩萬元，失主應該很心疼。

日文字條上還寫著一串電話號碼，林于翔根據號碼打去正好是旅行社接聽，他請旅行社針對「金曜日17:35、??、二人、?西空港」特徵的聯繫旅客確認，果然找到失主，丸山夫婦心急如焚的前往金華所領取失物，表示手機內有很多工作上所需要的重要資料，還好趕在離台前找回。日本旅客頻頻感謝員警的積極努力，還開心地和員警在派出所拍照留念。

台南市警局外事員警的外語能力幾乎以英文為主，日語較少，林員以家人日文專長解決工作上的任務，受到警局讚賞，稱讚他不愧曾獲得台南市模範警察。

(中時 )

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