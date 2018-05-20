吳茂昆不知為何被要求下台 洪孟楷轟：臉皮厚到可領獎

2018年05月20日 18:53 中時電子報 林郁庭 、 王文吉

107年國中教育會考20日結束，教育部長吳茂昆前往台中豐原的闈場開鎖啟闈，面對媒體詢問上周五全國教師工會總聯合會要求他下台一事，吳茂昆表示「我不知道為什麼他們要我下台？」對此，國民黨副發言人洪孟楷在臉書上發文痛批，「吳茂昆臉皮厚到可以得諾貝爾獎了！」

洪孟楷說，吳茂昆今日面對媒體詢問上週五全教總抗議時表示「不知為何被要求下台」的態度，好像上週五千人上街頭與他全無關係，不正面回應抗議者訴求，還用如此輕蔑的態度；「如果厚臉皮也有評比，那麼無恥又傲慢的吳茂昆早就應該獲得諾貝爾獎肯定！」

洪孟楷表示，全教總因為吳茂昆「公私不分、聲名狼藉、傲慢自大，認為自己從不犯錯」所以要求他下台。反觀吳茂昆到現在還不知道全教總的訴求，惹出如此大風波，且讓基層教師上街頭反對，「這樣的官員還好意思一副能奈我何的樣子」。

文末，洪孟楷火大表示，「蔡政府兩年執政就養出吳茂昆這樣的厚臉皮怪獸，如果下次再給連任，只怕全台灣上下都充斥著吳茂昆們！這是大家想要的社會嗎？」最後還標記出「＃厚臉皮如果有諾貝爾獎吳茂昆肯定為國爭光」，諷刺可「＃出國比賽」。

(中時電子報)