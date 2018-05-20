關穎一家3口朝聖安室奈美惠 王彩樺攜女兒現身

關穎（右）挺孕肚和老公一起來聽安室的演唱會。（蘇蔓攝）

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劉容嘉獨自一人走進小巨蛋。（蘇蔓攝）
陳亞蘭（中）帶墨鏡，在場外跟朋友講事情。（蘇蔓攝）
王彩樺（右）帶女兒來聽演唱會。（蘇蔓攝）

安室奈美惠「Finally」封麥演唱會今日來到第2場，繼上一場蔡依林、安以軒、王心凌等人前往朝聖，今明星歌迷也來不少，其中關穎穿著長版上衣，挺懷孕4個多月的孕肚，牽著老公朱志威說：「很開心能來安室告別演唱會，真的很難得。」一家3口把握最後機會感受天后魅力。

王彩樺也帶著女兒來聽安室演唱會，她開心地說：「『台灣濱崎步』來看日本安室奈美惠，她是大家的偶像，剛好今天也是520特別的日子，所以就帶女兒來一起看。」有一些從日本追安室來台的粉絲也都認得她，還會唱幾句她的成名曲〈保庇〉。

劉容嘉獨自一人低調來聽演唱會，被問最喜歡安室哪個地方？她不加思索回答：「全部都喜歡。」另外還有陳亞蘭也帶著一群朋友現身小巨蛋。

安室魅力無法擋，演唱會一票難求，現場許多歌迷買不到票只能在大廳席地而坐，隔牆聽偶像飆唱，不少人感動到掩面拭淚，同時場外求現場買票的粉絲也不少，高舉自製讓票手卡，導致黃牛票賣得猖獗，有人躲在角落交易，有的在交易過程中被巡警抓包，據知現場2600元的座位，竟然喊價賣到15000元。

(中時 )

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