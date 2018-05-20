大陸深海勇士號南海潛航 技術人員訓練有素

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旺報

大陸「深海勇士」號19日晚間在近1400公尺深的海馬冷泉區，執行「南海深部計畫」西沙深潛航次任務，這是今年正式投入試驗性應用的第三個航段。去年10月成功進行海試以來，這不是它第一次夜潛。

新華網20日報導，在「探索一號」科考船上，潛器運行保障人員訓練有素、各司其職，有條不紊地進行各項準備工作。深潛部負責人楊申申說，「深海勇士」號回到母船「休息」期間，需要進行充電、給潛器充高壓空氣、給載人艙充氧氣、更換二氧化碳吸收劑、裝壓載鐵、更換採樣籃、全流程例行檢查等工作。

潛器入庫後，運行保障人員俐落地打開「深海勇士」號腹部艙蓋，首先接上插頭充電。潛器連夜加班的充沛精力，來自強大的鋰電池，充一次電，能在海底遨遊10個小時。「深海勇士」號還打破了潛器「無動力下潛、無動力上浮」的傳統，借助鋰電池的澎湃動力，快速上浮和下潛，大幅節約了往返時間，增加了深海作業的時間。

由於鋰電池充電最快只需4個小時，其它各項「補充能量」和「體檢」等工作，也要在4小時內完成。就算是晚餐時間，運行保障人員緊張而忙碌，顧不上吃飯。在潛器最前方的採樣籃裡，裝滿了上個潛次採集的樣品。科學家積極配合潛器保障人員，立即對樣品進行處理，清空採樣籃。

(旺報 )

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